Двенадцать домов Нижнего Новгорода временно остались без электроснабжения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двенадцать домов Нижнего Новгорода временно остались без электроснабжения. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно размещенной информации, электроснабжение с 09:00 до 17:00 отключено в семи домах в Ленинском районе.

Так, под отключения попали объекты на улицах Пятигорская, д. 20, 20а, 22, 22а, 22б и на ул.Бонч-Бруевича, д.12,13.

Кроме этого, в период с 14:00 до 16:00 будет прекращено электроснабжение домов в Автозаводском районе. Речь идет о домах на ул. Краснодонцев, д.17, 19, 19а и на ул. Комсомольская, д. 40, 42.

Отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.