Оперативники УФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе

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Оперативники УФСБ по Нижегородской области ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе. Об этом сообщил источник в ведомстве.
Согласно информации, трое нижегородцев организовали нарколабораторию по производству наркотических средств "амфетамин" на территории городского округа города Выкса.
Все трое злоумышленников были задержаны сотрудниками УФСБ с поличным непосредственно в момент производства наркотических средств в частном доме.
Кроме этого, в ходе обысков было изъято и само наркотическое средство "амфетамин" в крупном размере, прекурсоры для его изготовления, а также оборудование для нарколаборатории.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех эпизодов преступной деятельности.
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