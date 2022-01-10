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Анонсы событий для СМИ на 27 января 2022 года
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Происшествия

Оперативники УФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе

27 января 2022 10:12  [31] Происшествия

Фото: пресс-служба ведомства

Оперативники УФСБ по Нижегородской области ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе. Об этом сообщил источник в ведомстве.

Согласно информации, трое нижегородцев организовали нарколабораторию по производству наркотических средств "амфетамин" на территории городского округа города Выкса.

Все трое злоумышленников были задержаны сотрудниками УФСБ с поличным непосредственно в момент производства наркотических средств в частном доме.

Кроме этого, в ходе обысков было изъято и само наркотическое средство "амфетамин" в крупном размере, прекурсоры для его изготовления, а также оборудование для нарколаборатории.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех эпизодов преступной деятельности.

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Теги:
Выкса Наркотики
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