Оперативники УФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе Происшествия

Фото: пресс-служба ведомства

Оперативники УФСБ по Нижегородской области ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе. Об этом сообщил источник в ведомстве.

Согласно информации, трое нижегородцев организовали нарколабораторию по производству наркотических средств "амфетамин" на территории городского округа города Выкса.

Все трое злоумышленников были задержаны сотрудниками УФСБ с поличным непосредственно в момент производства наркотических средств в частном доме.

Кроме этого, в ходе обысков было изъято и само наркотическое средство "амфетамин" в крупном размере, прекурсоры для его изготовления, а также оборудование для нарколаборатории.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия по установлению всех эпизодов преступной деятельности.