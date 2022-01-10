Мошенники звонят нижегородцам от имени сотрудников водоканала Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мошенники звонят нижегородцам от имени сотрудников Нижегородского водоканала. Об этом сообщили в компании.

Согласно информации, в компанию вновь стали поступать массовые звонки от абонентов, которых якобы сотрудники водоканала по телефону понуждают менять индивидуальные приборы учета, в том числе на горячую воду, на коммерческой основе. В случае отказа они сообщают о том, что начисление платы за услуги Нижегородского водоканала будет производиться по завышенным тарифам. Кроме того, листовки с подобным содержанием нижегородцы находят и в своих почтовых ящиках.

Как отметил директор центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирновв, данные действия являются мошенническими.

"Срок межповерочного интервала счетчика холодной воды - 6 лет, сведения о дате последней поверки указаны в паспорте прибора учета. До даты поверки счетчик нуждается в замене только в случае его неработоспособности. При этом Нижегородский водоканал не занимается вопросом замены и установки индивидуальных приборов учета", - сказал он.

Он также напомнил, что услуги по поверке счетчиков предоставляют специализированные организации, а замену приборов учета может выполнить и сам потребитель.

Заявление о вводе прибора учета в эксплуатацию подается в управляющую компанию или, в случае перехода на прямые договора, в Нижегородский водоканал. В последнем случае сделать это можно онлайн. Для этого надо заполнить бланк "Заявка на выезд инспектора ЧС и НФУ", который легко найти на официальном сайте vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам" - "Приборы учета ХВС". После этого заявку следует направить на адрес электронной почты cra@vodokanal-nn.ru либо через личный кабинет абонента.

На ввод приборов в эксплуатацию сотрудники водоканала выходят по предварительной договоренности с абонентом. Каждый из них в обязательном порядке имеет при себе служебное удостоверение и доверенность на проведение обследований, подписанную генеральным директором и утвержденную печатью предприятия. Данные документы предоставляются по первому требованию.

В случае, если позвонят мошенники, необходимо зафиксировать номер, с которого был произведен звонок, после чего передать его в центр по работе с абонентами по телефону +7 (831) 233-99-99.