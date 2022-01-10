ЗС НО поддержало обращение об увеличении финансирования обеспечения жильем молодых семей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали обращение об увеличении финансирования обеспечения жильем молодых семей. Об этом стало известно в ходе заседания парламента региона 27 января.

Отмечается, что депутаты Ярославской областной Думы предлагают обратиться по данному вопросу к председателю Госдумы ФС РФ Вячеславу Володину.

По словам председателя комитета ЗС НО по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимира Беспалова, в парламент уже поступали обращения от молодых семей, столкнувшихся с тем, что по достижении предельного возраста в 36 лет такие семьи исключаются из числа участников программы, так и не получив государственную поддержку на улучшение жилищных условий.

"Проблема актуальна и для Нижегородской, и для Ярославской областей, и для ряда других регионов. Поэтому мы не могли не поддержать коллег. К тому же в декабре прошлого года правительство Нижегородской области направляло обращение по этой проблеме в министерство строительства и ЖКХ РФ. Мы надеемся, что благодаря обращениям из регионов РФ финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем будет увеличено, и проблема будет решена", - сказал он.