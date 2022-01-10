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Бизнес

ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений

27 января 2022 13:03  [100] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ фиксирует ускорение девалютизации сбережений населения на фоне роста курсов долларов и евро. 24-26 января ежедневный объем обменных операций вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими неделями месяца. При этом продажа валюты населением составляет около 60% от общего конверсионного объема.

За понедельник-среду текущей недели средний суточный объем конверсионных операций вырос почти вдвое по сравнению с уровнем первых двух рабочих недель этого года. При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%). Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился: в первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии.

"Несмотря на минимальный уровень ставок по валютным вкладам, иностранная валюта исторически воспринимается населением как один из надежных инструментов диверсификации сбережений с возможностью заработать на курсовой разнице. На валютных вкладах и счетах до востребования клиенты банков до сих пор держат каждый пятый рубль своих сбережений, хотя мы уже несколько лет наблюдаем общий тренд на дедолларизацию. По нашим прогнозам, в 2022 году этот тренд продолжится, и портфель валютных депозитов на рынке снизится не менее чем на 7% к уровню прошлого года", - комментирует Максим Степочкин, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

Одновременно, по предварительным оценкам, в первые рабочие недели января портфель рублевых депозитов ВТБ увеличился на 3,9%, несмотря на то, что январь традиционно считается низким сезоном для рынка сбережений.

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Теги:
Банки ВТБ
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