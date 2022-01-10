Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки Бизнес

Фото: пресс-служба компании

В последний месяц зимы Wink подготовил для зрителей настоящий фейерверк эмоций. Российские премьеры оценят поклонники мировой литературы и якутского кинематографа, французские картины порадуют любителей мелодрам и детективов, а специально для фанатов острых приключений видеосервис покажет новую историю из вселенной Marvel.

По онегинским строкам в названии российской картины "Учености плоды" (12+) можно подумать, что речь пойдет об эпохе Пушкина. И даже место действия самое что ни на есть пушкинское — знаменитое Михайловское. Но на экране 1944 год, и село оккупировано немцами. Для просветительской работы они приглашают из Германии профессора (тоже с поэтической фамилией) Марию Шиллер (Настасья Кербенген), которая отлично знает русскую литературу. Готовясь к отступлению, немцы намерены вывезти все экспонаты музея. Помешать этим планам и спасти наследие нашего всего намерен местный житель Сергей Трофимов (Сергей Безруков). Только Трофимову дорог не только Пушкин, но и профессор Шиллер. Есть ли место любви на линии фронта? Подписчикам Wink ответ на этот вопрос будет доступен в двух форматах: с 2 февраля стартует 4-серийная телеверсия, а 23 февраля появится еще и полнометражный фильм.

Французская трагикомедия "Триумф" (18+) тоже связана с литературой. Главному герою, актеру-неудачнику Этьену (Кад Мерад) предстоит поставить на сцене классику модернизма — пьесу "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета. Казалось бы, это шанс наконец-то подняться на театральный Олимп. Только вместо драмы у него выходит комедия строгого режима: сцена — тюремная, а труппа состоит из заключенных. Фильм основан на реальных событиях: в 1986 году шведский режиссер Йон Йонсон ставил пьесу Беккета в тюрьме города Кумла, а позже — и в американских тюрьмах. "Триумф" уже доступен эксклюзивно в подписке онлайн-кинотеатра Wink.

В феврале зрителей ждут еще две французские новинки: лидер национального проката детективный триллер "Черный ящик" (12+) и сентиментальная комедия "9 причин, чтобы жить" (12+). Несложно догадаться, что в центре первой картины — авиакатастрофа. Эксперт по расшифровке бортовых самописцев Матье Вассер (Пьер Нине) пытается установить причину крушения новейшего лайнера с тремя сотнями пассажиров на борту. Уникальный слух открывает ему все больше странных деталей происшествия. Но внезапно "сверху" приходит приказ прекратить расследование. Узнать, что не так в этом деле, зрители Wink смогут с 3 февраля.

Драмеди "9 причин, чтобы жить" продолжает жизнеутверждающую математику полюбившегося не только российским зрителям хита 2011 года "1+1". Главные герои — тоже полная противоположность друг друга, но обстоятельства заставят их стать друзьями. Избалованный сын знаменитого врача Тома (внук Жан-Поля Бельмондо Виктор) ночами тусуется в клубах, а днем отсыпается. А у нового пациента отцовской детской клиники Маркуса (Йоанн Элунду) врожденный порок сердца, и жизнь ему совсем не в радость. Тома поручено взять шефство над Маркусом, и вместе они пройдут непростой (и все-таки веселый) путь, который обоим подарит веру в будущее. Эта история будет эксклюзивно доступна подписчикам Wink с 15 февраля.

Тему борьбы за жизнь, но в другой тональности, раскрывает и фильм Умберто Пазолини "Один на один" (12+). Джону (Джеймс Нортон) всего 35 лет, и он неизлечимо болен. У него нет будущего, но есть маленький сын Майкл (Дэниэл Ламонт), которому нужно успеть найти приемную семью. Спустя почти десять лет после предыдущей картины "Застывшая жизнь" Пазолини снова снял пронзительное кино об одиночестве и неизбежности, которое сквозь слезы заставляет задуматься о настоящих ценностях. Фильм можно увидеть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink с 25 февраля.

За жизненными сюжетами Wink предлагает вернутся на родину и посмотреть якутский комедийный киноальманах "Ыт" (16+). У тандема Дмитрия Давыдова ("Пугало") и Степана Бурнашёва ("Черный снег") получилось семь почти шукшинских историй о жителях одного улуса: они ссорятся, враждуют, мирятся и любят. Только якутский колорит и современность придают этим новеллам чуть больше остроты. Оба режиссера владеют собственным уникальным киноязыком, который оценили не только зрители, но и жюри фестивалей как в России, так и за рубежом. Картина будет доступна в подписке с 1 февраля.

На грани реализма балансирует американский триллер с злободневным названием "Антитела" (16+). Пандемия, в условиях которой живут его герои, вполне достоверна — она продолжается почти два года, да и штамм, вызвавший ее, сегодня знаком всем не из книг. Но все остальное похоже скорее на антиутопию. Криминальный авторитет Аарон (Джон Малкович) скрывается от закона, но от вируса скрыться не может. Узнав о существовании девушки с особенным иммунитетом (Дженна Ли Грин), он начинает охоту за ней, чтобы перезапустить с ее помощью ни больше ни меньше — человечество. Получить доступ к кинематографическим антителам зрители Wink смогут с 17 февраля.

Российский фантастический триллер "Звездный разум" (12+) показывает другой способ борьбы за выживание. В центре сюжета — космическая миссия, участники которой покидают Землю, охваченную непобедимым вирусом, и отправляются на далекую планету, чтобы создать для человечества новый дом в космосе. Однако вторая Земля приглянулась не только людям, и на ней космонавтов ждет столкновение с чем-то жутким и непостижимым, но очень умным. Кстати, земные сцены фильма снимали в Москве, а для инопланетных съёмок выбрали по-настоящему близкий к космосу Казахстан. Посмотреть этот фильм подписчики Wink смогут с 24 февраля.

Ну а окончательно победить февраль и подготовиться к весне помогут захватывающие фэнтези-приключения. Рекордсмен кассовых сборов "Шан-Чи и легенда десяти колец" (16+) — 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel и первая лента о супергерое азиатского происхождения. Шон (Симу Лю) живет в Сан-Франциско и работает парковщиком, вечерами поет в караоке, словом, обычный парень. Только вот родители у него необычные: мама — мастер боевых искусств, а папа — глава древнего преступного конгломерата. Кое-что от них передалось и Шону, поэтому однажды его жизнь перестает быть размеренной, и начинается то, за что все любят Marvel — огненные приключения и нешуточная война. В подписке Wink к ним можно будет присоединиться с 10 февраля.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.