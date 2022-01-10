Дело о завышении цен на бензин возбуждено в Нижегородской области Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

В Нижегородской области в отношении "дочек" Лукойла и Газпромнефти возбуждено дело по признакам завышения цен на бензин. Об этом сообщил замглавы ведомства Виталий Королев на заседании окружных штабов в территориальных органах ведомства по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов

В Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" и ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Региональные продажи" по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов.

По данным Нижегородского УФАС России, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов АИ-92 и АИ-95. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля 2022 года.

По имеющимся данным, розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область занимает 43 место среди 86 российских регионов по доступности бензина.