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Бизнес

МегаФон приобрел 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера

27 января 2022 13:51  [83] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

МегаФон приобрел 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

МегаФон приобрел часть бизнеса одного из ключевых партнеров в разработке цифровых продуктов. Сделка реализована в форме создания СП, куда войдут активы и ряд команд фонда Quantum-A, задействованных в проектах МегаФона.

МегаФон и фонд Quantum-А создали совместное предприятие АО "Квантера", куда будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для МегаФона. МегаЛабс приобрел 50% в АО "Квантера" за денежные средства, еще 50% принадлежат фонду Quantum-А. Сделка была заключена в конце 2021 года.

"Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов – один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса", - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

В новой компании МегаФон будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а Квантера станет основным разработчиком решений по заказу МегаФона.

Фонд Quantum-A - один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений МегаФона, среди реализованных проектов – группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для МегаФона ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS). В периметр совместного предприятия будут включены проекты, уже разработанные специально для МегаФона. Для расширения компетенций своих команд фонд Quantum-A активно инвестирует в технологический сектор России – среди последних его проектов поддержка компаний "Бери Заряд", "Умназия", "Академия Перемен", "Деньги Вперед", NFWare и Zigmund.Online.

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Теги:
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