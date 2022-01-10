Гордума Дзержинска обратилась в минтранс с просьбой включить Черняховский путепровод в программу капремонта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Гордумы Дзержинска направили обращение в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с просьбой включить Черняховский путепровод в федеральную программу капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Согласно информации, обращение инициировали депутаты комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов, обратив внимание как на плохое состояние инженерной конструкции виадука, так и на постоянные заторы, которые возникают здесь во время снегопадов.

В тексте документа выражена обеспокоенность состоянием дорожного движения на участке автомобильной дороги "Южный обход города Дзержинска", включающий Черняховский путепровод через железнодорожные пути общего пользования.

По мнению депутатского корпуса, наиболее уязвимыми участками автомобильной дороги являются сужение при подъеме на путепровод и ширина дорожного полотна под ним.

"Причинами возникновения транспортных заторов являются также неудовлетворительное содержание путепровода в зимнее время года и движение в часы пик грузового автомобильного транспорта, тяжеловесных фур, – отмечается в обращении. - Возведенный в конце 70-х годов прошлого века Черняховский путепровод в настоящее время требует капитального ремонта, о чем свидетельствуют состояние дорожного полотна, выступающие на нем плиты и торчащая арматура".

Особую тревогу у депутатов вызывают застревающий в пробках транспорт экстренных служб (пожарные, аварийные службы, скорая помощь).

Дзержинские депутаты обратились к министру транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павлу Саватееву с просьбой привести в надлежащее нормативное состояние участок автомобильной дороги "Южный обход города Дзержинска" и оказать поддержку во включении Черняховского путепровода в федеральную программу реконструкции, капитального ремонта находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов.

Как отметил председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов, это обращение родилось не случайно.

"Состояние самой дороги, где по одной полосе в каждую сторону уже не достаточно, и путепровода вызывает определенное опасение, – сказал Олег Богданов. - В ближайшее время с депутатами комитета планируем съездить на прием к министру и проговорить с ним вопрос уже в устной форме. Я надеюсь на положительное решение. Мы понимаем, что ремонта или реконструкции завтра не будет. Но желательно, чтобы в краткосрочной перспективе данный вопрос был включен в работу с выделением средств из вышестоящих бюджетов".