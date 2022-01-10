Большинство жителей региона признало положительное изменение Нижнего Новгорода в год 800-летия Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

НИИ проблем социального управления провёл соцопрос по итогам 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. Жителям города и области предлагалось оценить, как юбилей повлиял на различные сферы жизни города.

Исследование построено на анализе мнений 2 тысяч совершеннолетних респондентов (1200 – в Нижнем Новгороде, 800 – в муниципальных образованиях Нижегородской области), которых опрашивали на улицах.

78,6% участников опроса высказали удовлетворённость тем, как было организовано и прошло празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Больше всего празднование понравилось молодёжи до 35 лет (87,2%).

Эта же возрастная категория посчитала юбилейные мероприятия и подготовку к ним положительно влияющими на жизнь города в разных сферах (67%).

Чувство гордости за свой город в связи с подготовкой 800-летия ощутили 78,4% участников опроса. Причем среди жителей области данный показатель даже выше, чем у самих нижегородцев (81% против 76,6%).

84,5% опрошенных уверены, что благодаря 800-летию Нижний Новгород стал "заметнее" и "ярче" среди российских городов, и более 75% положительно оценивают данный факт.

Почти 70% респондентов до 35 лет уверены, что благодаря 800-летию и сопутствующим ему изменениям, нижегородцы станут реже переезжать в другие города. А вот 47,1% опрошенных старше 55 лет полагает, что из Нижнего не станут меньше переезжать.

Мероприятия, посвящённые 800-летию Нижнего Новгорода, посетило свыше 2 млн гостей. 69,9% участников опроса положительно оценивают рост туристической привлекательности столицы Приволжья.

Кроме того, 81,3% участников исследования считает, что год 800-летия задал позитивный импульс преобразований, которые продолжатся в последующие годы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что юбилей Нижнего Новгорода дал невероятно мощный импульс к развитию города и региона в целом.