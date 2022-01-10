Коэффициент для расчета аренды муниципальных земельных участков в Дзержинске значительно снижен Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Коэффициент для расчета аренды муниципальных земельных участков в Дзержинске значительно снижен. Такое решение принято депутатским корпусом города по предложению администрации.

Значение коэффициента индексации снижено с 2,72 до 1,04 в отношении муниципальных земельных участков, размер арендной платы которых рассчитывается от величины кадастровой стоимости. Размер коэффициента будет учитываться при расчете аренды на протяжении 2022 года.

"В прошлом году была проведена полная кадастровая оценка земельных участков в городском округе. Стоимость аренды участков значительно выросла. Для некоторых предпринимателей, жителей города стоимость могла стать неподъемной. Это неправильно, ведь люди давно живут, работают на этой земле, платят налоги, - сказал председатель КУМИ администрации города Дзержинска Максим Рабин. - Понижение коэффициента индексации по аренде земельных участков позволит снизить более чем в 2,5 раза стоимость аренды земельных участков от новой кадастровой стоимости.

"Перезаключать действующие договоры жителям не надо. Конечно, бюджет города от этого может недополучить некоторое количество средств, но мы сохраним рабочие места, дадим возможность предпринимателям развиваться, а тем, кто проживает на муниципальной земле - сэкономить семейный бюджет", - отметил он.

"К нам в комитет поступали обращения жителей, для которых плата за землю после перерасчета кадастровой стоимости выросла на порядок, и для некоторых стала серьезным ударом по бюджету, в такой же ситуации оказались и предприниматели, арендующие земельные участки, - прокомментировал председатель профильного комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Юрий Шахунц. – Снижение коэффициентов позволит выровнять баланс в пользу людей, поддержать их. Поэтому предложение администрации мы посчитали справедливым и одобрили даже с учетом выпадающих доходов городской казны".

В отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, аналогичный коэффициент, 1,04 единицы, на текущий год установлен правительством региона. Таким образом, как для арендаторов муниципальных, так и неразграниченных государственных земель, размер арендной платы которых рассчитывается от величины кадастровой стоимости, в 2022 году будет применяться один коэффициент при расчете платы за землю.