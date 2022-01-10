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Политика

Общественные приемные "Единой России" проведут тематическую неделю приемов граждан

27 января 2022 16:15  [82] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Общественные приемные "Единой России" проведут тематическую неделю приемов граждан по вопросам социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, нижегородцы могут обратиться со своими вопросами в приемные партии с 31 января по 4 февраля.

К акции подключатся депутаты всех уровней, организации-партнеры. В неделе приемов примут участие региональные отделения Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и министерство социальной политики Нижегородской области.

"В Нижегородской области Неделя пройдет на базе региональной общественной приемной председателя партии и местных общественных приемных. Наша задача состоит не только в том, чтобы предметно и по существу ответить на вопросы людей, но и обобщить те проблемы, решение которых зависит от партийных органов и законодателей", - сообщил руководитель региональной приемной "Единой России" Виктор Лунин.

Также Виктор Лунин подчеркнул, что с учетом эпидемиологической обстановки в области, приемы будут проходить, в основном, в бесконтактном формате. Региональная приемная создаст необходимые условия для проведения дистанционных приемов депутатами на своей площадке, а местные общественные приемные, с учетом объективной возможности – на площадках депутатских центров или организаций-партнеров.

Кроме того, предусмотрены контакты заявителей и направление их обращений в режиме онлайн через региональную приемную в органы государственной власти и местного самоуправления, а также конкретным должностным лицам, отвечающим за реализацию мер поддержки пожилым гражданам и их объединениям.

Дистанционный прием граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться с 31 января по 4 февраля ежедневно по контактам:

тел: 8 (831) 434-42-26, 8 (831) 434-42-50 с 11.00 до 16.00.
e-mail: nrop52@yandex.ru; op@nnov.er.ru;
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Теги:
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