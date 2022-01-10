Дмитрий Сватковский возглавил федерацию современного пятиборья Нижегородской области Политика

Дмитрий Сватковский Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Олимпийский чемпион по современному пятиборью, бывший депутат Государственной думы РФ VII созыва Дмитрий Сватковский возглавил федерацию современного пятиборья Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "НТА Приволжье".

Его кандидатура была утверждена на отчётно-выборном общем собрании. Срок полномочий составит четыре года.

Новый президент федерации поставил перед собой задачу добиться увеличения количества нижегородцев в сборной России на Олимпиадах 2024 и 2028 годов.

Пока, по его словам, "эверестом" достижений за последние годы стал чемпионат Европы 2021 года в Нижнем Новгороде.

"И здесь особая благодарность губернатору Глебу Никитину и его заместителю Андрею Бетину. Федерация будет стремиться проводить другие крупные соревнования в регионе, и поддержка руководства области будет иметь огромное значение", - рассказал Дмитрий Сватковский.

Молодёжь планируется привлекать в том числе через проект "Рыцари пяти качеств". Как сообщалось ранее, более 11 тыс. человек уже стали непосредственными участниками проекта.

Напомним, что в минувшем декабре Дмитрий Сватковский был назначен гендиректором ООО "СКА Арена" в Санкт-Петербурге.