Образование в Испании: диплом европейского вуза для ваших детей

Получение высшего образования в стране ЕС сегодня уже не считается недостижимой мечтой для выпускников школ СНГ, многие европейские государства предоставляют право обучения иностранцам на вполне лояльных условиях.

Среди таких государств выделяется Испания – здесь высокий уровень преподавания сочетается со сравнительно небольшой семестровой оплатой и вполне доступной стоимостью проживания. Именно поэтому страна становится все более привлекательной в качестве места, где удобно получать образование в Испании для русских.

Система образования в Испании

Как информирует https://www.eueasy.ru/, образование Испании состоит из трех этапов:

1. Дошкольное обучение длится с 3 до 6 лет, до трехлетнего возраста малыши могут посещать детские сады.

2. Школьное образование включает два этапа – начальное (6-12 лет) и среднее (с 12 до 18 лет). Полное среднее образование подтверждается дипломом Bachillerato и дает право на поступление в вуз – последние 2 года учебы в школе дети осваивают углубленные знания по выбранной специализации (гуманитарные, социальные и естественные науки, технология).

3. Высшее образование состоит из трех циклов – Diplomatura (или бакалавриат, длительность 3 года), Licenciado, Arquitecto или Ingeniero (магистратура, 2-3 года), Doctorado (докторантура, 3 года). Дополнительное образование в Испании иностранцам предлагается во всех вузах страны.

Среднее обязательное образование (6-16 лет) предоставляется бесплатно, дошкольное и высшее – на платной основе, но по вполне доступной стоимости. Инклюзивное образование в Испании, как во всей Европе, курируется специальными государственными органами и предоставляется бесплатно на всех этапах.

Высшее образование в Испании: краткие сведения

Абитуриентам из РФ придется при поступлении в добавление к аттестату предъявить либо справку об окончании 1-2 курсов отечественного университета, либо свидетельство об обучении на подготовительных местных курсах (Pre-Bachelor Foundation Program).

Каждый регион страны вправе выставлять собственные требования при зачислении иностранцев – например, официально вступительный экзамен Selectividad (сейчас он называется PAU) зарубежные абитуриенты не сдают, но отдельные вузы могут предлагать вам пройти эти испытания для поступления.

Учеба ведется на испанском, каталонском и английском языках, поэтому понадобится сертификат о владении языком обучения. Наиболее распространенные программы бакалавриата на английском – это экономика, маркетинг, журналистика, туризм и пр., в магистратуре англоязычных программ предлагается намного больше, требуемый минимальный уровень владения английским – В2.

В Испании функционируют больше 250 вузов – стоимость обучения составляет 1,9-6 тысяч евро за год, учеба в престижных частных испанских бизнес-школах достигает 30 тысячи евро. Стоимость жилья при аренде квартиры в складчину – примерно 250 евро в месяц, а студенческое удостоверение дает право на скидку в муниципальном транспорте, на концертах, в музеях и т.д. Кроме того, в Испании действуют стипендиальные программы, покрывающие 50-100% расходов студента.

По окончании университета молодой специалист может продлить ВНЖ еще на год для трудоустройства – испанский диплом высоко ценится у европейских и международных работодателей, 7 университетов страны входят в ТОП-100 вузов мира по уровню трудоустройства выпускников, по этому показателю можно судить, какое образование в Испании.

Образование в Испании: что полезно еще знать

Абитуриенты из стран СНГ должны тщательно готовиться к поступлению в испанские вузы – образовательные документы, подаваемые при зачислении, проходят обязательное подтверждение в профильных организациях Испании (апостиль, омологация, конвалидация и т.д.). Получать образование в Испании российским выпускникам можно в следующих известных вузах страны:

В Барселоне – University of Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Polytechnic University of Catalonia;

В Мадриде – Autonomous University of Madrid, Complutense University of Madrid, Carlos III University of Madrid;

В Валенсии – Polytechnic University of Valencia, Saint Vincent the Martyr Catholic University of Valencia.

Кроме перечисленных, функционируют университеты в Гранаде, Бургосе, Картахене и т.д. – многие из них имеют многовековую историю (Universidad de Salamanca, например, был основан в XIII в.) и пользуются мировым признанием.

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