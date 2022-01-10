Сколько стоят подписчики в Инстаграме в 5 лучших сервисах

Получить много подписчиков в Инстаграм с нуля – задача не из легких для начинающего блогера. Решить ее в два счета способны только сервисы накрутки. Именно здесь можно купить подписчиков в Инстаграм совсем недорого и получить шанс для продвижения в социальных сетях. Разберемся, сколько стоят подписчики в Инсте на платформах накрутки, и какой сервис лучше выбрать.

Средняя цена за подписчика в Инстаграм – что нужно знать

Прежде чем накручивать фолловеров, следует разобраться, стоит ли игра свеч. В целом, прайс лист накрутки в Инстаграм практически не отличается в разных сервисах. Вы можете заметить разницу, сравнивая зарубежные и местные площадки. Кроме того на формирование цены влияет тип подписчиков. К примеру, боты будут стоить копейки, а живые фолловеры – в разы дороже. Немаловажен и охват аудитории. Если вам неважно, откуда придут подписчики, то цена ниже, если геолокация имеет значение – выше.

Так какова же средняя стоимость подписчика в Инстаграм? Ответить на этот вопрос с точностью до десятых практически невозможно, ведь каждый сервис формирует цену, исходя из вышеперечисленных критериев. Кроме того многие площадки делают скидки на «оптовые» покупки, а потому, заказывая больше, можно здорово сэкономить.

Для продвижения аккаунта в топ, пользователям соц.сетей нужен не один подписчик, а минимум 1000. Поэтому следует учитывать не цену одного, а сразу сотни, к примеру. Ниже рассмотрим топовые сервисы накрутки и сравним, сколько стоят подписчики в Инстаграм в каждом из них.

Сколько стоят подписчики в Инстаграме в 5 лучших сервисах накрутки

Часто цена за фолловера в Инстаграм является определяющим фактором при выборе сервиса. Это не удивительно, ведь начинающие блогеры не всегда располагают огромным бюджетом на раскрутку аккаунта, поэтому выбирают вариант подешевле. Другие, наоборот, предпочитают сервисы подороже, рассчитывая получить высокое качество услуг. Давайте сравним топовые сервисы по накрутке и узнаем, есть ли корреляция между ценой и качеством.

Если вас интересует, сколько стоит накрутка подписчиков в Инстаграме, то здесь можно купить сотню фолловеров менее чем за 28 рублей. Более чем выгодная цена сочетается с хорошим качеством подписчиков, что подтверждается многочисленными отзывами пользователей. Исходя из этого, можно вычислить, сколько стоит 1 подписчик в Инстаграм – всего 0, 28 рублей, что более чем выгодно. Кроме того сервис предоставляет 30-дневную гарантию на услуги, обеспечивает 100% конфиденциальность и безопасность, а также организует естественную доставку заказа.

Преимущества:

Безопасная оплата;

Без пароля и регистрации;

Доставка в течение нескольких дней, в зависимости от размера заказа;

Возможность выбрать качество подписчиков вручную;

Учет региона и типа профиля;

Быстрые и медленные подписчики на выбор.

Прайс-лист:

100 подписчиков: от 27 рублей пакет стандарт, от 49 рублей – премиум, от 119 рублей – люкс, от 19 рублей – эконом.

1000 подписчиков: от 249 рублей пакет стандарт, от 399 рублей – премиум, от 869 рублей люкс, от 139 рублей – эконом.

10 000 подписчиков: от 2299 рублей пакет стандарт, от 3719 рублей – премиум, от 8299 рублей люкс, от 1299 рублей – эконом.

Особенности: качество фолловеров, длительность доставки и охват аудитории зависит от выбранного пакета. В то же время параметры заказа можно прописать вручную для любого тарифа. Безопасность, конфиденциальность и качество услуг соблюдаются, вне зависимости от выбранного пакета.

Сервис №2 — Instagrowing.net

Сервис специализируется на продвижении в Instagram, предоставляя возможность купить лайки, подписчиков, просмотры и комментарии в любом количестве. Стоимость фолловеров здесь начинается от 3,79$ за сотню. В таком случае стоимость подписчика в Инстаграм не превысит 0,04$. Здесь также можно выбрать класс фолловеров – обычные и премиум. Платформа предоставляет гарантии на услуги, поддержка работает 24/7 и обеспечивает безопасность при заказе и оплате.

Преимущества:

Быстрый заказ с помощью e-mail и юзернейма;

Безопасность учетной записи;

Качественные подписчики, вне зависимости от тарифа;

Доставка от 1 до 7 дней;

Гарантия 15-30 дней;

2 тарифа на выбор.

Прайс-лист:

100 фолловеров: 3,79$ обычные, 5,69$ премиум.

1000 фолловеров: 17,59$ обычные, 26,39$ премиум.

10000 фолловеров: 131,99$ обычные, 197,99$ премиум.

Особенности: срок гарантии на услуги зависит от выбранного пакета. На стандарт действует гарантия 15 дней, на премиум – 30 дней.

Сервис №3 — Jetinsta

На этом многофункциональном сервисе можно заказать живых подписчиков по доступным ценам. По заверению основателей платформы ресурс не привлекает ботов и неактивных пользователей. Поиск фолловеров происходит по геолокации, что позволяет привлечь целевую аудиторию. Принцип работы сервиса – массфолловинг и масслайкинг, а не прямая покупка. По этой причине нельзя рассчитать, сколько стоит один подписчик на этом ресурсе. Здесь есть дополнительные функции, такие как отложенный постинг, автоматические отписки и анализ статистики, что поможет эффективно продвигать профиль в социальной сети.

Преимущества:

Широкий функционал;

Удобство использования;

Возможность использования сервиса не для накрутки, а для поиска друзей в своем городе.

Прайс-лист:

Минимальный тариф начинается от 330 рублей.

Особенности: сервис гарантирует рост подписчиков за счет массфолловинга, что подходит далеко не всем.

Сервис №4 — InstaPromo

Этот сервис по принципу работы похож на предыдущий. Здесь также используется масслайкинг и массфолловинг для привлечения пользователей в социальной сети. Если вас интересует, сколько стоит накрутка подписчиков в Инстаграм, то в этом сервисе точную цену рассчитать не получится. Есть минимальный тариф, который включает в себя несколько опций. Функционал сервиса довольно широк, к примеру, здесь работает рассылка сообщение в директ, действует универсальный Инстаграм-бот и коммент-трекинг, также вы можете воспользоваться отложенным постингом.

Преимущества:

Привлечение целевой аудитории;

Учет геолокации и хештегов;

Множество полезных функции для продвижения;

Дружелюбный интерфейс;

Тестовый период.

Прайс-лист:

Минимальный платеж начинается от 790 рублей.

Особенности: ключевыми маркетинговыми инструментами здесь являются масслайкинг и массфолловинг, которые не всегда являются оптимальным решением задачи по накрутке.

Сервис №5 — Unu.im

Сервис представляет собой биржу микрозадач, где можно в том числе заказать накрутку подписчиков в социальных сетях. Заказчику достаточно зарегистрироваться на сайте, добавить задание, заполнив специальную форму, и пополнить счет. Исполнители выполняют задачу, например, подписываются на ваш профиль. Если все ок, то вы оплачиваете нужное количество работ. Сервис обещает выгодные цены, например, одна работа может оцениваться всего в 1 рубль. Теперь вы знаете, сколько стоит 1 живой подписчик в Инстаграм на бирже микрозадач.

Преимущества:

Привлечение только живых подписчиков, так как задания выполняют реальные люди;

Низкие цены;

Оплата после проверки;

Возможность получать от 100 до 1000 выполненных задач в сутки.

Прайс-лист:

Минимальный тариф на 1 задачу – 1 рубль.

Особенности: необходимость составлять задание и контролировать выполнение, что может занять время.

Бонус-сервис LiveDune

Полезный ресурс для каждого пользователя Instagram, так как представляет собой сервис аналитики социальных сетей. Здесь вы найдете ежечасную статистику аккаунтов (в том числе ваших конкурентов), мониторинг комментариев, сообщений и упоминаний, автопостинг, экспорт отчетов в удобном формате, проверку блогеров для рекламы и KPI. несмотря на то, что здесь вы не узнаете, сколько стоит накрутить подписчиков в Инстаграме, сервис пригодится вам для эффективного продвижения в социальных сетях.

Преимущества:

3 тарифа с бесплатным пробным периодом;

Работа с несколькими аккаунтами;

Детальная статистика по всем профилям;

Подробная аналитика важных параметров.

Выгодные цены.

Особенности: сервис позволяет отслеживать активность аудитории, эффективность рекламы, анализировать конкурентов и даже мониторить тональность комментариев. Подойдет для любого типа аккаунтов, в том числе бизнеса, крупных SMM-агентств и брендов.

Сколько стоит один подписчик в Инстаграме и как правильно выбрать сервис

Обзор сервисов показал, что стоимость подписчиков в Инстаграм 2022 – это далеко не константа. Имеет значение тип ресурса и качество фолловеров. Сервисы по накрутке позволяют купить необходимое количество подписок без регистрации и других лишних усилий. В то же время многофункциональные сервисы обеспечивают приток реальных пользователей за счет массфолловинга, но не каждому подойдет такой подход. Биржи фриланса и микрозадач требуют больше времени, так как необходимо составлять и проверять задания, а отписки никто не гарантирует.

Если вы хотите гарантированный результат в виде увеличения числа подписчиков на счетчике, то выбирайте сервис накрутки. Здесь можно точно увидеть, сколько стоит один подписчик в Инстаграме, и рассчитать бюджет, ориентируясь на полученную информацию.

Как выбрать лучший сервис для накрутки подписчиков?

Гарантии – если конфиденциальность, безопасность и качество услуг не гарантируются, то вряд ли можно надеется на отличный результат. Выбор тарифа и его кастомизация. Только лучшие сервисы позволяют самостоятельно настроить такие параметры, как: охват аудитории, скорость доставки, тип профиля. Адекватные цены. Слишком низкая стоимость подтверждает накрутку ботами и часто сопряжена с отсутствием гарантий. Высокая цена должна быть обусловлена премиум-качеством, иначе она является нерелевантной. Служба поддержки – качественный сервис обеспечит возможность обратной связи. Вариативность доставки. Если вам начислят 10 000 подписчиков за несколько минут, то аккаунт окажется в зоне риска, и его обязательно проверят на накрутку. Выбирайте сервис, который обеспечивает медленную доставку заказа, что выглядит естественно и не привлекает внимание алгоритмов Instagram.

Также приветствуются удобные способы оплаты и простота оформления заказа, которые повышают престиж сервиса. Обращайте внимание не только на то, сколько стоит подписчик в Инстаграм в определенном сервисе, но и на другие критерии качества, чтобы получить максимальный результат от накрутки.

Заключение

Существует несколько типов сервисов по накрутке, а потому определить среднюю цену подписчика в Инстаграм достаточно сложно. Тем более тарифы, в основном, начинаются от сотни фолловеров, и купить их «поштучно» не получится. Сервисы, который соблюдают баланс цены и качества являются оптимальным выбором, если вы ищете недорогой способ накрутить фолловеров для своего аккаунта. К примеру, LikesID гарантирует безопасность и гарантию качества, и цены здесь доступны всем.

Накрутка – простой и быстрый способ повысить престиж аккаунта в социальной сети. Сочетайте его с другими методами раскрутки, чтобы гарантировано выйти в топ и получить популярность в Instagram.

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