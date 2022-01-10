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Общество

Более 70 тысяч обращений поступило в нижегородскую Госжилинспекцию за год

27 января 2022 17:21  [29] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В 2021 году в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области поступило 43 369 обращений. Кроме того, 12 495 телефонных звонков было принято на горячую линию, а ещё около 12,5 тысяч сообщений в адрес ГЖИ нижегородцы оставили в соцсетях. Об этом сообщили в ведомстве.

За прошедший год сотрудники КЖИ провели более 3,5 тысячи контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых объявлено свыше 4 тысяч предостережений, общая сумма выписанных штрафов составила 45 млн рублей.

Кроме того, по предписаниям Госжилинспекции на территории Нижегородской области было отремонтировано 705 крыш и 542 подъезда.

Благодаря действиям ГЖИ жителям было возвращено более 15 млн рублей переплаченных средств.

Три ДУКа лишены лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами за грубые нарушения лицензионных требований.

Как рассказал главный жилищный инспектор Нижегородской области Игорь Сербул, сотрудники ведомства проделали большую работу по подготовке облика Нижнего Новгорода к юбилейным мероприятиям. В частности, инспекторы ежедневно обследовали основные улицы.

Информация о нарушениях доводилась до ответственных организаций в режиме онлайн, что позволяло оперативно их устранять. В результате был проведён локальный ремонт фасадов 573 многоквартирных домов, расположенных на основных улицах города.

Ранее сообщалось, что Госжилинспекция Нижегородской области потребовала от управляющих компаний срочно очистить от сосулек и наледи крыши домов. Согласно информации, всего с начала зимнего периода в Нижегородской области ГЖИ проверила 6114 кровель многоквартирных домов, и на 940 выявлены нарушения.

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Теги:
ГЖИ ДУК Жилье
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