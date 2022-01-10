Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
27 января 2022 17:36  [203] Нападение на школу пресекли сотрудники УФСБ в Нижнем Новгороде
27 января 2022 13:46  [192] "ГазпромТрансгаз Нижний Новгород" оштрафовали за гибель бульдозериста
27 января 2022 11:11  [260] Оперативники УФСБ изъяли около 6,5 кг наркотиков в Нижегородской области
27 января 2022 10:12  [313] Оперативники УФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Выксе
26 января 2022 19:25  [557] Водитель подразделения "СиАрСиСи Рус" обнаружен мёртвым на территории бытового городка
26 января 2022 17:14  [608] Водитель такси скончался после ДТП в Лысковском районе
26 января 2022 15:52  [353] Доследственная проверка по факту гибели двух мужчин проводится в Павловском районе
25 января 2022 15:22  [727] Начальник службы безопасности ООО "СиАрСиСи Рус" стал виновником ДТП в Нижегородской области
25 января 2022 13:28  [538] Директора "Городской газовой службы" заключили под стражу по делу о взрыве на Краснодонцев
25 января 2022 11:30  [460] Участников Павловской ячейки экстремистской организации осудили условно
Происшествия

Нападение на школу пресекли сотрудники УФСБ в Нижнем Новгороде

27 января 2022 17:36  [203] Происшествия

Фото: с сайта hotgeo.ru

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

УФСБ России по Нижегородской области совместно с сотрудниками ГУ МВД и СУ СК области пресечена деятельность троих несовершеннолетних жителей региона, планировавших 20 апреля 2022 года совершить вооруженное нападение на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, три подростка 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства на почте ненависти. Этой зимой они сообща выбрали объект для нападения – школу, расположенную в Канавинском районе, и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и педагогов, и также определили дату нападения.

Один из подростков с 2021 года вел дневники, в которых делал записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ, записывал высказывания о ненависти к окружающим и себе, а также восхищался действиями стрелка из Перми Тимура Бекмансурова.

Позже один из несовершеннолетних участников группы предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. В ходе проведенных оперативных действий было подтверждено, что он вынашивал намерения совершить вооруженное нападение на образовательное учреждение с двумя другими своими знакомыми. Им также было признано хранение дома компонентов для изготовления взрывчатых веществ.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждили уголовное дело в отношении подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению убийства более двух лиц").

В настоящее время следователями СК проводятся допросы подозреваемых. После допросов будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Убийство Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph