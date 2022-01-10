Нападение на школу пресекли сотрудники УФСБ в Нижнем Новгороде Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

УФСБ России по Нижегородской области совместно с сотрудниками ГУ МВД и СУ СК области пресечена деятельность троих несовершеннолетних жителей региона, планировавших 20 апреля 2022 года совершить вооруженное нападение на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, три подростка 16-17 лет вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода для убийства на почте ненависти. Этой зимой они сообща выбрали объект для нападения – школу, расположенную в Канавинском районе, и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и педагогов, и также определили дату нападения.

Один из подростков с 2021 года вел дневники, в которых делал записи с рецептами изготовления взрывчатых веществ, записывал высказывания о ненависти к окружающим и себе, а также восхищался действиями стрелка из Перми Тимура Бекмансурова.

Позже один из несовершеннолетних участников группы предпринял попытку покончить жизнь самоубийством. В ходе проведенных оперативных действий было подтверждено, что он вынашивал намерения совершить вооруженное нападение на образовательное учреждение с двумя другими своими знакомыми. Им также было признано хранение дома компонентов для изготовления взрывчатых веществ.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждили уголовное дело в отношении подростков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению убийства более двух лиц").

В настоящее время следователями СК проводятся допросы подозреваемых. После допросов будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.