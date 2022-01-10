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Особенности работы и характеристики мембран обратного осмоса

28 января 2022 09:12  [84]

Мембраны, предназначенные для обратного осмоса, являются важными фильтровыми деталями. Их основное назначение заключается в очистке воды вплоть до молекулярного уровня. На выходе получается продукт отменного качества, пригодный для употребления в пищу. Мембраны для осмоса должны подбираться тщательно, стоит отдавать предпочтение проверенным брендам.

Из характеристик

Описываемые изделия рассчитаны на оказание максимальной защиты. При фильтрации воды всего в 0,3 нм задерживаются:

  • химические вредные компоненты;
  • биологические примеси;
  • вирусы с бактериями опасных болезней.

Для производства мембран задействуется полимерный материал с микроскопическими порами. Суть работы представлена тем, что при очистке мембранными компонентами (пермеат) нормальная вода пропускается, остальная ее часть с вредными примесями направляется в канализацию. К описываемому устройству жидкость подается в результате проведения предварительных фильтрующих мер. Так обеспечивается эффективное ее очищение, а сам агрегат уберегается от повреждающего фактора.

Очевидные преимущества:

  • предельный уровень по устранению вредных примесей вместе с микроорганизмами до 99,8%;
  • повышенная рабочая зона рН;
  • отменная производительность в пределах 50-100 галлонов;
  • длительная эксплуатация;
  • применение в производстве только прочного сырья.

Только при правильной эксплуатации система с обратным осмосом будет качественно справляться с поставленными задачами. Продолжительность эксплуатации задается качеством обрабатываемой воды, в среднем она составляет 1,5-3 года. С целью лучшей сохранности новых мембран, они должны содержаться в сухости и чистоте. Стандартно такие изделия применяются в отношении жидкости с температурным значением не больше +45 градусов. Специалисты настоятельно рекомендуют отслеживать состояние пропускного фильтра, только при своевременной его замене получается на выходе чистая и безопасная вода.

В отдельную категорию вынесены мембраны под ультрафильтрацию. Они отличаются тем, что дополнительно задерживают и нейтрализуют вещества, несущие какой-либо вред для организма человека. В процессе работы задействуются ультрафильтрационные специальные мембраны размерами в 0,002-0,1 мкм. Такие параметры рассчитаны на удержание микроорганизмов с солями от тяжелых металлов. Важно, что при этом сохраняется вкус и солевой состав жидкости. Показатель степени очистки в таком случае составляет 99,99%.

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