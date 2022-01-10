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Общество

Более 250 км железных дорог отремонтируют на ГЖД в 2022 году

28 января 2022 10:17  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

В 2022 году в границах Горьковской железной дороги планируется капитально отремонтировать 255 км пути. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Согласно информации, также предусмотрена укладка 102 стрелочных переводов на новых железобетонных брусьях и ремонт 36 стрелочных переводов.

Наиболее масштабные работы пройдут на участках Вязники – Гороховец и Ундол – Колокша во Владимирской области, Сергач – Андосово в Нижегородской области, Арск – Корса в Республике Татарстан, Бугрыш – Сарапул в Удмуртской Республике, Просница – Ардаши в Кировской области, а также Фаленки – Яр на стыке Кировской области и Удмуртской Республики.

В рамках капитального ремонта будут производиться работы по смене рельсошпальной решетки, глубокой очистке балласта, смене рельсовых плетей и сварке стыков на участках.

Ранее сообщалось, что почти 33 млн пассажиров воспользовались услугами Горьковской железной дороги в 2021 году.

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Теги:
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