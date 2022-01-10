Как правильно выбрать качественные запчасти для газонокосилок

Без современной газонокосилки трудно представить себе парковое хозяйство или приусадебный участок. К сожалению, эти незаменимые машины, как и любая другая техника, подвержены неисправностям. В этом случае актуальным становится вопрос ремонта и, как следствие, приобретения запасных частей.

Запчасти газонокосилок

В ходе техобслуживания и ремонта важно использовать качественные запчасти для газонокосилок это позволит максимально продлить срок эксплуатации косилки. Использование низкокачественной продукции, напротив, практически гарантированно приводит к сбоям в работе и выходу газонокосилки из строя задолго до окончания срока ее эксплуатации.

Современная газонокосилка — достаточно сложное с технической точки зрения устройство. Особенной сложностью отличаются агрегаты, оснащенные двигателем внутреннего сгорания. Такая машина включает в себя следующие узлы:

двигатель внутреннего сгорания;

топливный бак и система подачи топлива;

привод роторов и колес (если косилка самодвижущаяся);

система выброса травы или сбора в бункер;

система управления и контроля.

Залогом безаварийной работы газонокосилки служит своевременная замена так называемых расходников — деталей, которые меняют в ходе планового технического обслуживания, не дожидаясь полной выработки ресурса. В их числе:

Приводные ремни. Крутящий момент от двигателя на ножи и колеса передается с помощью ременной передачи. Этот тип привода оптимален для демпфирования перепадов механических нагрузок, например, при попадании под нож постороннего предмета. Со временем приводной ремень изнашивается, что влечет за собой падение мощности и ухудшение качества работы. Режущие ножи. Это рабочий орган косилки, от его состояния напрямую зависит качество скашивания. Механическое разрушение ножа — опасное, но достаточно редкое явление. А вот затупление режущей кромки практически неизбежно, что делает обязательным и регулярную замену ротора. Свечи. Служат для зажигания топливной смеси в камере сгорания. Их долговечность напрямую зависит от качества топлива, но даже при использовании качественной топливной смеси накапливается нагар, приводящий к выходу свечи из строя.

Выбор запчастей

Чтобы выбрать качественные запчасти для газонокосилок, необходимо ориентироваться на технический паспорт изделия, где в обязательном порядке указаны параметры расходников. Лучше всего отдавать предпочтение «родным» частям, поставляемым производителем. Однако, благодаря стандартизации, удается найти дешевые аналоги. Следует помнить, что в этом случае пользователь действует на свой страх и риск.

Если потребитель не уверен в своих знаниях, лучше доверить задачу выбора профессионалам. Специалисты не только дадут ответ на вопрос, как выбрать хорошие запчасти для садовой техники, но и проведут ее качественное техническое обслуживание (ремонт) с заменой отслуживших свое частей.

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Компания является официальным дилером ведущих производителей техники с правом проведения гарантийного ремонта. После работ, проведенных «Агротехсервисом», техника остается на гарантии. Техобслуживание и ремонт, проведенные профессионалами, позволят избежать проблем, связанных с неправильным подбором и некачественной заменой запасных частей.

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