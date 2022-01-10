Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Новости партнеров

Как правильно выбрать качественные запчасти для газонокосилок

28 января 2022 12:10  [85]

Без современной газонокосилки трудно представить себе парковое хозяйство или приусадебный участок. К сожалению, эти незаменимые машины, как и любая другая техника, подвержены неисправностям. В этом случае актуальным становится вопрос ремонта и, как следствие, приобретения запасных частей.

Запчасти газонокосилок

В ходе техобслуживания и ремонта важно использовать качественные запчасти для газонокосилок это позволит максимально продлить срок эксплуатации косилки. Использование низкокачественной продукции, напротив, практически гарантированно приводит к сбоям в работе и выходу газонокосилки из строя задолго до окончания срока ее эксплуатации.

Современная газонокосилка — достаточно сложное с технической точки зрения устройство. Особенной сложностью отличаются агрегаты, оснащенные двигателем внутреннего сгорания. Такая машина включает в себя следующие узлы:

  • двигатель внутреннего сгорания;
  • топливный бак и система подачи топлива;
  • привод роторов и колес (если косилка самодвижущаяся);
  • система выброса травы или сбора в бункер;
  • система управления и контроля.

Залогом безаварийной работы газонокосилки служит своевременная замена так называемых расходников — деталей, которые меняют в ходе планового технического обслуживания, не дожидаясь полной выработки ресурса. В их числе:

  1. Приводные ремни. Крутящий момент от двигателя на ножи и колеса передается с помощью ременной передачи. Этот тип привода оптимален для демпфирования перепадов механических нагрузок, например, при попадании под нож постороннего предмета. Со временем приводной ремень изнашивается, что влечет за собой падение мощности и ухудшение качества работы.
  2. Режущие ножи. Это рабочий орган косилки, от его состояния напрямую зависит качество скашивания. Механическое разрушение ножа — опасное, но достаточно редкое явление. А вот затупление режущей кромки практически неизбежно, что делает обязательным и регулярную замену ротора.
  3. Свечи. Служат для зажигания топливной смеси в камере сгорания. Их долговечность напрямую зависит от качества топлива, но даже при использовании качественной топливной смеси накапливается нагар, приводящий к выходу свечи из строя.

Выбор запчастей

Чтобы выбрать качественные запчасти для газонокосилок, необходимо ориентироваться на технический паспорт изделия, где в обязательном порядке указаны параметры расходников. Лучше всего отдавать предпочтение «родным» частям, поставляемым производителем. Однако, благодаря стандартизации, удается найти дешевые аналоги. Следует помнить, что в этом случае пользователь действует на свой страх и риск.

Если потребитель не уверен в своих знаниях, лучше доверить задачу выбора профессионалам. Специалисты не только дадут ответ на вопрос, как выбрать хорошие запчасти для садовой техники, но и проведут ее качественное техническое обслуживание (ремонт) с заменой отслуживших свое частей.

Компания «Агротехсервис» предлагает:

  • диагностику техники и установление неисправностей;
  • регламентное техобслуживание и текущий ремонт;
  • профессиональный подбор и замену расходников;
  • чистку топливной системы, замену приводных ремней и фильтров;
  • ремонт и замену двигателя.

Компания является официальным дилером ведущих производителей техники с правом проведения гарантийного ремонта. После работ, проведенных «Агротехсервисом», техника остается на гарантии. Техобслуживание и ремонт, проведенные профессионалами, позволят избежать проблем, связанных с неправильным подбором и некачественной заменой запасных частей.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph