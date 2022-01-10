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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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"Мёртвые души" работали в отделении "Почты России" в Балахне

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств в АО "Почта России". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно информации, нескольким должностным лицам Балахнинского районного отделения предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По версии следствия, руководители районного почтамта в период с 2016 по 2020 годы организовали хищение денежных средств, принадлежащих организации. В частности, они начисляли зарплату сотрудникам, которые фиктивно числились в штате. По факту, деньги руководство почты забирало себе.

Таким образом руководители отделения "Почты России" незаконным путём присвоили сумму свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что модернизация отделений "Почты России" с расширением спектра услуг начнётся в 2022 году.

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Теги:
Мошенничество Почта Уголовное дело
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