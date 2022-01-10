АПЗ победил в конкурсе профессионального мастерства "Золотые руки" Бизнес

Фото: пресс-служба завода

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина стал абсолютным победителем городского конкурса профессионального мастерства работающей молодежи "Золотые руки". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Награждение участников состоялось 20 января в рамках мероприятия по подведению итогов работы департамента физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Арзамаса за год.

Городской конкурс "Золотые руки" проводился по двум номинациям: "Лучшая организация работы с молодежью на предприятии" и "Лучший проект в сфере молодежного корпоративного волонтерства". И в обеих АПЗ признан лучшим.

На очном этапе конкурса завод представлял председатель Молодежного совета, помощник генерального директора Артем Канашкин. В номинации "Лучшая организация работы с молодежью" конкурентов у АПЗ не было.

"На заседании конкурсной комиссии наше выступление строилось из двух составляющих. Первое – это конкурсы профессионального мастерства и программы поддержки молодежи на предприятии в соответствии с Положениями. По всем нормативным документам мы получили консультацию отдела кадров. Второе – деятельность Молодежного совета. Сегодня члены МС проявляют себя во всех направлениях: это насыщенная культурно-массовая и социальная работа, пропаганда ЗОЖ, корпоративное добровольчество, техническое творчество, профориентация и экскурсионные поездки. Спасибо руководству предприятия за то, что поддерживает инициативы молодежи и делает ее жизнь полной интересных событий", - сказал Артем Канашкин.

В номинации "Лучший проект" (направление "Социальный лифт") свои работы также представили АМЗ и АКТТ. Приборостроители презентовали "Конкурс на лучшую идею по производству гражданской продукции". В нем в прошлом году приняли участие 24 человека с 40 проектами.