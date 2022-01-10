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Финансовая академия "Актив" запустила тренинг для подготовки к сдаче экзамена CIMA P2

28 января 2022 13:25  [24]

Для людей, которые хотят стать успешными управленцами, важно получить необходимый объём знаний и навыков по вопросам управленческого учёта. Для пополнения своего профессионального портфолио отличным решением станет получение престижного сертификата CIMA. Для успешного прохождения официального экзамена желательно хорошо к нему подготовиться. Для этого рекомендуем пройти специальный тренинг CIMA P2. Интенсив https://finacademy.net/certified-programs/yprav-ychet/cima-p2-intensive, который позволит улучшить профессиональные навыки, освоить эффективные инструменты бизнес-планирования и принятия правильных управленческих решений.

Важность прохождения обучения

Тренинг позволяет детально проработать теорию и практику решения экзаменационных заданий CIMA P2, благодаря чему вы сможете успешно сдать экзамен «Управление эффективностью бизнеса». Обучение подходит:

  • специалистам, работа которых связана с управленческим учётом, консалтингом и аудитом, желающим в реальных ситуациях закрепить навыки по стратегическому управлению финансами и бизнесом;
  • финансовым директорам и менеджерам, которые нуждаются в совершенствовании своих знаний и оттачивании навыков принятия эффективных управленческих решений по инвестированию, планированию, бюджетному контролю и другим финансовым операциям;
  • профессионалам, заинтересованным в получении востребованных знаний и навыков, которые позволят построить успешную карьеру управленца.

Результат прохождения тренинга

Обучение СИМА Р2 предоставит возможность научиться:

  • анализу и управлению затратами при помощи базовых концепций и методов учёта;
  • планированию затрат и формированию стратегии ценообразования;
  • контролю и анализу эффективности центров ответственности;
  • учёту рисков, сбору и использованию информации во время принятия взвешенного управленческого решения;
  • анализу, оценке и принятию долгосрочных инвестиционных решений;
  • решению и правильному оформлению экзаменационных заданий CIMA P2 для закрепления полученных знаний.

Особенности прохождения обучения

«CIMA P2. Интенсив» объединяет все необходимые тренинги, позволяющие повысить квалификацию. Каждый ученик получает доступ в личный кабинет, график занятий проходит в свободном режиме с возможностью самостоятельного регулирования срока обучения, для освоения курса используются разные форматы учебных материалов. Курсы проводятся опытными экспертами-практиками. Квалификация преподавателей подтверждается многочисленными сертификатами, аттестатами, дипломами и успешными кейсами.

Перед началом обучения и по окончании курса студенты проходят тестирование с помощью сервиса Finassessment, что позволяет:

  • оценить уровень имеющихся знаний;
  • определить темы, которым необходимо уделить особое внимание во время обучения;
  • оценить прогресс благодаря курсу;
  • получить специальный сертификат, подтверждающий профессиональные навыки.

Программа обучения

Программа тренинга имеет среднюю продолжительность 50 часов – этого времени вполне достаточно для освоения необходимых знаний и навыков по управленческому учёту. В процессе обучения студенты могут проходить тестирование на Finassessment, пользоваться учебными материалами, контрольными тестами с задачами, конспектами.

Сам процесс обучения проходит в виде вебинаров по специализированному расписанию. Видео сохраняются в базу данных системы дистанционного обучения (СДО). База с электронными раздаточными материалами доступна для скачивания на ПК и прямой отправки на печать. Если в период изучения курса «CIMA P2. Интенсив» у студентов возникают вопросы по каким-либо темам, они в любой момент могут связаться с тьютором для получения разъяснений. Для консультаций с преподавателями используется специальный чат в самой СДО, а по необходимости можно дополнительно связаться по видео в режиме вебинара (эта услуга оплачивается отдельно).

По окончании курса обучения студенты принимаются за пробное тестирование, при успешной сдаче которых они допускаются к официальным экзаменам. Для этого нужна предварительная регистрация с оплатой участия, получение приглашения, а также личное посещение выбранного специализированного центра в указанный день и время. Экзамены CIMA P2 проводятся центрами Pearson Vue в виде тестирования на компьютере. За 90 минут студентам нужно ответить на 60 вопросов. Успешной сдачей считается получение проходного балла – 100 при максимально возможных 150.

Выводы

Студенты, получившие минимум 100 баллов, в дальнейшем могут подавать заявки в Сертифицированный институт специалистов управленческого учёта для сдачи международного экзамена «Управление эффективностью бизнеса», который проводится дважды в год (ноябрь, май).

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