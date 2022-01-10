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Общество

Евгений Люлин исполнил желание мальчика из Дзержинска

28 января 2022 13:53  [102] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин исполнил желание мальчика из Дзержинска. Об этом сообщили в парламенте региона.

Согласно информации, 27 января он встретился с многодетной семьей Банновых из Дзержинска, где родители воспитывают 8 детей, из которых 5 – приемные.

Семья Банновых - активные участники всероссийских, региональных, областных и городских мероприятий, занимаются творческой и общественной деятельность. Они являются победителями IV Всероссийского фестиваля семейного творчества "Крепкая семья - крепкая Россия"; участниками открытого городского конкурса "Парад колясок" и фестиваля молодых семей "Семья – сердца, согретые счастьем", победителями фестиваля народного творчества "Матрешка".

Спикер регионального парламента подарил маме, Анне Константиновне, швейную машинку по просьбе одного из её сыновей. По словам председателя Законодательного собрания Нижегородской области, он не мог не откликнуться на трогательное обращение мальчика.

"Большая семья – это радость, она дарит нам очень много позитива. Знаю большое количество молодых пар, которые боятся заводить или усыновлять детей. Но я всегда советую им воплощать свои намерения, ведь любовь безгранична и ее нужно кому-то дарить, особенно в ней нуждаются именно ребята из детских домов. Им необходима поддержка, они расцветают, раскрываются, когда получают ее. Наши дети все разные – кто-то любит готовить, кто-то стремится помогать по хозяйству, кто-то склонен к творчеству – и мы гордимся каждым из них, ведь они так часто нас удивляют. Так, настоящим сюрпризом стала для нас и эта встреча, весь мы не знали о том, что Дима написал письмо Евгению Борисовичу", - сказала Анна Баннова.

"Обычно дети пишут, что хотели бы получить велосипед, самокат, лыжи или что-то другое, но Дима написал, что очень просит сделать подарок его маме – купить швейную машинку. Меня, конечно, это письмо очень растрогало. Во время встречи получил колоссальный заряд бодрости и оптимизма от этих людей. Удалось обсудить и другую сторону вопроса – законодательную. К примеру, на многодетные семьи с приемными детьми не распространяются многие льготы, которые имеют семьи с родными детьми. Это, на мой взгляд, не совсем справедливо, ведь такие люди выполняют важнейшую социальную миссию. Необходимо пересмотреть подход к поддержке многодетных семей с приемными детьми, созданию для них всех необходимых условий. Проработкой этого вопроса займемся в самое ближайшее время", - подчеркнул Евгений Люлин по итогам встречи.

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Теги:
Евгений Люлин Многодетные семьи
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