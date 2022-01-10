Более 350 фасадов зданий было отремонтировано в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

В Нижегородской области за 2021 год восстановили и отремонтировали 352 фасада, включая 10 зданий, включенных в список объектов культурного наследия. Об этом рассказал генеральный директор фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк на заседании штаба по подведению итогов работы министерств строительно-дорожного блока.

На ремонтные работы в Нижегородской области в 2021 году потратили 4,3 млрд рублей, что превышает показатель 2020 года на 25%.

"В целом объем выполненных работ по итогам 2021 года сохранился практически на прежнем уровне. В течение года преимущественно выполнялись такие дорогостоящие и трудоемкие работы, как ремонт фасадов и кровель, замена лифтового оборудования", — отметил Дмитрий Гнатюк.

Ранее сообщалось, что в 16 многоквартирных домах в Нижегородской области капитальный ремонт был завершен раньше срока.

Также напомним, что из средств областного бюджета было выделено 2,3 млрд рублей на капитальный ремонт бюджетных учреждений в 2022 году.