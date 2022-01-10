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Происшествия

Председатель ТСЖ в Балахне признан виновным в присвоении денег жителей за оплату отопления

28 января 2022 15:36  [91] Происшествия

Фото: пресс-служба компании

Председатель ТСЖ в Балахне признан виновным в присвоении денег жителей за оплату отопления. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, экс-председатель ТСЖ в Балахне признан виновным в присвоении денежных средств, полученных от жителей многоквартирного дома за оплату отопления и горячей воды.

Дело рассматривалось по обращению жителей товарищества и Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", действующего от имени поставщика услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

В период с 2013 по 2017 годы он, используя свое служебное положение, присваивал деньги, которые жители вверяли ему для оплаты коммунальных услуг.

Экс-председателю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на 1 год.

В настоящий момент в отношении недобросовестного управдома готовится иск о взыскании с него как с физического лица денежных средств в размере 143 тысяч рублей в счет погашения долга товарищества перед поставщиком услуг.

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Теги:
Балахна Т Плюс
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