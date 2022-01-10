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Общество

Кампания 800-летия Нижнего Новгорода стала "Лучшим региональным проектом" премии "Серебряный лучник - Приволжье"

28 января 2022 15:42  [88] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Кампания "Начало нового", реализованная в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода, признана "Лучшим региональным проектом" XI премии "Серебряный лучник – Приволжье".  Об этом сообщают организаторы премии. 

"Я очень рад, что проект оценен жюри. Проделана огромная работа команды по вовлечению жителей в праздник, чтобы донести основной посыл  - большие преобразования, которые начинаются в юбилейный год, задают импульс развития города и региона", - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Проект "Начало нового" как победитель регионального этапа войдет в шорт-лист национальной премии "Серебряный лучник". Ее результаты будут оглашены на торжественной церемонии награждения в Москве 18 февраля.

Вместе с лучшим региональным проектом жюри премии выбрало победителей в восьми номинациях. Нижегородцы победили в трех из них.

Кроме того, видеопроект о путешествиях по Нижегородской области "Village Girl", реализованный Нижегородским туристско-информационным центром, был награжден дипломом студенческого жюри.

В этом году на региональную премию было подано рекордное число заявок из 12 регионов – 98. К первому туру были допущены 86. В шорт-лист вошли 29, при этом 14 из них реализованы в Нижнем Новгороде в год 800-летия.

СПРАВКА:

Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный лучник – Приволжье" учреждена в 2011 году попечительским советом национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник".

Одной из главных целей премии является поощрение лучшего опыта в сфере развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в национальной премии "Серебряный Лучник".

Среди членов жюри – эксперты в области PR, внешних и внутренних коммуникаций и руководители СМИ из Москвы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Саратова, Уфы, Казани и других городов.

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Теги:
800-летие
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