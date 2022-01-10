Сотрудница банка задержана в Нижнем Новгороде по подозрению в хищении 26 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Сотрудница банка задержана в Нижнем Новгороде по подозрению в хищении 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По имеющийся информации, злоумышленница более года похищала денежные средства, принадлежащие банку.

Представитель службы безопасности кредитно-финансовой организации сообщил в полицию о несоответствии отчетности остатка денежных средств в кассе. При этом кассир отключила телефон и не вышла на работу.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемой в присвоении и растрате денежных средств и задержали ее. Задержанная призналась, что деньги она потратила на личные нужды, дорогостоящие гаджеты и ставки в различных игровых сервисах", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В настоящее время обвиняемая находится под стражей.