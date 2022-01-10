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Бизнес

Банк "Открытие" выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.0

29 января 2022 10:09  [80] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.0. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа антикризисной меры поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей ФОТ 3.0 и помог сохранить более 25 тысяч рабочих мест. Банк вошел в топ-5 кредиторов по программе.

Второй этап ФОТ 3.0 был запущен Минэкономразвития 1 ноября 2021 года. Льготными кредитами могли воспользоваться предприниматели и юридические лица из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным правительством РФ списком, ранее получавшие поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года.

Всего, по данным Минэкономразвития, льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тысяч компаний малого и среднего бизнеса и помогли сохранить 650 тысяч рабочих мест. За два месяца действия программы российский бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов, из них 41,5 млрд - предприятия общественного питания.

Среди получателей кредитов по ФОТ 3.0 также почти 4 тысячи малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было выдано 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей получили 2 тысячи стоматологических клиник. Основными получателями льготных кредитов стали микро- и малые предприятия: их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%.

Наибольший объем поддержки получили предприниматели из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей.

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Теги:
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