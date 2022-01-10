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Преимущества виртуальных номеров

28 января 2022 16:13  [51]

С каждым днем появляется все больше сервисов, где можно арендовать виртуальный номер. Аренда номера – стандартная процедура, которая позволяет принимать различные сообщения.

Конечно, не сразу было придумано такое решение, и многие пользователи долгое время не знали, что это такое и с какой целью арендуются виртуальные номера. Появление социальных сетей и различных торговых площадок привело к тому, что люди, которые часто сидят в интернете, стали получать различные сообщения с рассылками. К тому же, зарегистрироваться в социальной сети без указания номера телефона, совершенно невозможно. На телефон приходит сообщение, в котором содержится секретный код.

Кому будут интересны такие сервисы?

Наверное, не стоит говорить о том, что подобные ресурсы пользуются огромной популярностью. Аудитория, которая посещает портал, приходит сюда с определенной целью. Например, пользователи, которые арендуют номер для получения специального кода активации.

Но больше всего виртуальные номера интересуют людей, которые ведут активную деятельность в социальных сетях. Они приобретают виртуальный номер для того, чтобы воспользоваться специальными программами накрутки. Чтобы социальные сети их не заблокировали, им нужны боты. Чтобы создать таких ботов, нужны разные номера. Покупать реальные сим-карты невыгодно.

Основные достоинства

У сервисов, которые предоставляют виртуальные номера, немало преимуществ. Мы не будем перечислять все и обратим внимание только на основные. К ним можно отнести:

  1. Каждый пользователь может приобрести виртуальный номер и использовать его на свое усмотрение.
  2. Приобрести виртуальный номер можно из любого города и с любой страны.
  3. Покупку можно осуществить как со смартфона, так и с компьютера.
  4. Не придется покупать сим-карту и дополнительный телефон.
  5. Система работает автоматически.
  6. Конфиденциально.
  7. На 100% безопасно.
  8. Сервис работает круглосуточно и без выходных.
  9. Активация проходит быстро и без каких-либо задержек.
  10. Гибкие условия сотрудничества. Нам совершенно не важно, сколько номеров будет арендовать пользователь. Каждый клиент для нас важен и сотрудничество выполняется на выгодных условиях.
  11. Есть техподдержка, которая работает без выходных и может ответить на любой поставленный вопрос.

Теперь не придется указывать свой реальный номер для того, чтобы активировать аккаунт в социальных сетях. Что касается стоимости, то она минимальная и не сильно ударит по карману. Мы предлагаем самую низкую цену. Самый дешевый номер активации стоит 1-н рубль.

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