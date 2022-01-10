Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
28 января 2022 16:25  [20] Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов
27 января 2022 16:15  [265] Общественные приемные "Единой России" проведут тематическую неделю приемов граждан
27 января 2022 16:00  [300] Дмитрий Сватковский возглавил федерацию современного пятиборья Нижегородской области
21 января 2022 19:09  [1472] Эксперт-мониторинг событий с 14 по 22 января 2022 года от АНО "Минин-центр"
20 января 2022 14:12  [807] Глеб Никитин вручил сотрудникам прокуратуры благодарственные письма
20 января 2022 12:29  [958] Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала страницу спикера нижегородского парламента Евгения Люлина
19 января 2022 12:35  [1108] Министр информтехнологий и связи Нижегородской области будет выбран по конкурсу
18 января 2022 17:01  [899] Депутат Госдумы Артём Кавинов назвал приоритетные задачи фракции "Единой России" на весеннюю сессию
18 января 2022 09:57  [937] "Единая Россия" обозначила планы на весеннюю сессию
16 января 2022 13:33  [1162] Более 400 коррупционных преступлений раскрыла прокуратура Нижегородской области в 2021 году
Политика

Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

28 января 2022 16:25  [20] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: сайт президента

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно информации, закон устанавливает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак подчеркнул, что любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он остаток дней проведет в тюрьме.

Напомним, законопроект в сентябре 2021 года внесли в Госдуму секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 18 января 2022 года он был принят нижней палатой парламента единогласно, а 26 января — поддержан Советом Федерации.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Законодательство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph