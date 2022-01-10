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Эксперт-мониторинг событий с 22 по 28 января 2022 года от АНО "Минин-центр"

28 января 2022 19:08  [73] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Игры вокруг Украины — повышение ставок

Как отметил постоянный член Изборского клуба, первый зампред Изборского клуба Олег Розанов, вся та вакханалия, которая сейчас происходит в мировой политике якобы вокруг возможного нападения на Украину, к самой Украине отношения почти не имеет. Огромная промышленная инфляция, возрастающие амбиции и возможности Китая, внутренние политические проблемы – вещи куда более значимые, чем спасение Зеленского. Для чего же тогда истерика в западных СМИ о якобы готовящейся агрессии против беззащитной Украины? Будто бы у Москвы не было куда более удачных моментов для такого «нападения» в 2014-м и 2015-м годах.

Обе стороны повышают ставки сознательно. Москва – потому что, во-первых, терять уже нечего: все возможные санкции против нас уже введены, противоракеты НАТО уже буквально свисают через западную границу, а градус русофобии доведен до максимума. Во-вторых, все ходы, запасные варианты и запасные варианты на случай провала запасных вариантов нами просчитаны. «Если драка неизбежна, то нужно бить первым», – этот тезис Владимира Владимировича западные лидеры в свое время хорошо запомнили и прекрасно помнят до сих пор. Россия, в случае чего, готова бить первой – и это держит наших партнеров в постоянном напряжении.

С другой стороны, коллективный Запад к военному противостоянию с Россией точно не готов, в первую очередь – морально. Что нужно американцам, так это подготовить общественное мнение избирателей внутри страны к возможным мирным переговорам с Москвой и Хельсинскому акту №2. Новая разрядка нужна для противостояния с настоящим экзистенциальным врагом – Китаем, строго по формуле Киссинджера: либо США + Китай против России, либо США + Россия против Китая. С Китаем у американцев дела – хуже некуда, и никто из сторон уступать не собирается. Поэтому выбор невелик.
Просто так, как Горбачев в свое время, НАТО (то есть США) сдать назад и поделить зоны безопасности в Европе не может. Для этого нужна массированная информационная подготовка и выбор из двух зол: условные «ракеты на Кубе» и частные бункеры во внутреннем дворе каждой американской семьи, либо вариант дружбы с Россией против Китая, где Украина может стать разменной монетой.

Возможно, именно о таком сценарии договаривались Путин с Байденом в Женеве в прошлом году. Ставки будут повышаться до тех пор, пока самые отмороженные американские «ястребы» не скажут: «Полегче-полегче, Владимир! Можно обо всем договориться!». К тому же после Олимпийских игр у Китая будут развязаны руки. Это значит, что сценарий "возвращения в родную гавань" может быть запущен в любой момент, а Тайвань как главный производитель микрочипов – ключевой элемент всех производственных цепочек.

Реальный потенциал экономических санкций и военного давления на Россию исчерпан. Америка больше концентрируется на ядерной программе Ирана и проблеме Тайваня, чем на России. Весь военный потенциал США сконцентрирован в Тихом и Индийском океанах, но точно не у границ с Украиной. Не хватало им еще, чтобы Москва ответными действиями «запустила ежа в штаны» прямо у границ – где-нибудь на Кубе, в Венесуэле или Эквадоре. Америка по-серьёзному не готова даже на те самые «калечащие санкции», потому что ответным экономическим ударом Россия может прекратить поставки обогащенного урана. А вся система его переработки и обогащения после окончания холодной войны была фактически передана Росатому, который сейчас держит мировой рынок в своих руках. Россия же владеет самой дешевой (по оценкам американцев, в 12 раз более бюджетной, чем у США) технологией обогащения в газовых центрифугах. В то же время на долю атомных электростанций в Штатах приходится около 2/3 мирового производства ядерной энергии: шах и мат.

Тем более к обострению санкционной войны с Россией не готова Европа – это критически повлияет на цену российских углеводородов, полноценно заменить которые сейчас нечем. Это признает не только Берлин и Париж, но и Лондон.

К реальному обострению Запад был бы готов в условиях политической нестабильности, каких-то компрадорских шатаний или при общем ослаблении власти. Ничего этого нет, 2024-й год еще не завтра, Владимир Владимирович легален и легитимен внутри страны, полностью договороспособен в международных делах, не готов ослаблять хватку и отступать хоть на шаг. К тому же Россия, благодаря личной воле Президента, подготовила богатый и ультрасовременный арсенал наступательного вооружения (от гиперзвуковой ядерной триады до истребителей и танков), что само по себе – весомый фактор сдерживания. Благодаря прозорливости Владимира Владимировича у нас сейчас самая боеспособная и отмобилизованная армия в мире с гиперзвуковыми «Кинжалами» и «Авангардами», крылатыми ракетами "Циркон" и ядерными подводными беспилотниками "Посейдон".

Отдельный элемент – криптовалюта, которая уже признается платежным инструментов во многих странах мира. Очевидно, что действия ЦБ по ограничению платежей на территории России – спланированная акция, чтобы временно обрушить мировой рынок «крипты» и играть этим финансовым инструментом в своих целях.

Поэтому рубль отыграет свое и будет торговаться в обоснованных пределах 68-70 рублей за доллар, и новые соглашения с Москвой будут подписаны, и Северный поток-2 запустят – никуда не денутся. Российским же диванным аналитикам стоит выдохнуть и не нагнетать истерию. В крайнем случае, если что-то переклинит в голове лично у Зеленского, сил и средств для принуждения к миру у нас хватит – и никакие джавелины им не помогут.
Главный практический совет для россиян – не паниковать и не поддаваться провокациям, для украинской элиты – спешно подчистить свой антироссийский цифровой след в Интернете. Ведь перекрасятся все мгновенно, но соцсети помнят всё.

Региональная тема – Нижегородские экспортеры смогут получить субсидии на затраты по НИОКР

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И.Лобачевского Александр Сорокин отметил, что министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области анонсировало возможность компенсации до 70% средств, затраченных экспортерами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Также можно будет возместить аналогичную часть затрат на приведение экспортируемой продукции в соответствие с требованиями зарубежных заказчиков (т.е. на омологацию). Программа поддержки носит федеральный характер и разработана Минпромторгом России и Российским экспортным центром.

Эти меры носят комплексный характер и являются частью реализации федерального нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Напомним, что в соответствии с нацпроектом поставлена задача увеличить объем несырьевого экспорта (в основном это промышленный сегмент, АПК, фармацевтика и сфера услуг) .

В последнее время Нижегородская область занимает лидирующие позиции в стране по объему экспорта и наращивает эти показатели. Так, за 2020 г. область заняла 14 место среди всех субъектов РФ, экспортировав товаров на 4,9 млрд долларов США (https://international.government-nnov.ru/activity/4547/), причем 80% экспорта относится к несырьевому и неэнергетическому. 24% экспорта приходится на страны Европы, что является значимой долей в общем удельном весе.

Безусловно, достижение этих показателей во многом связано с инвестированием в НИОКР. Организации и предприятия региона в последнее время тратят на исследования и разработки в среднем порядка 1,5 млрд долларов США ежегодно, причем количество задействованного в этом процессе научного персонала превышает 40 тыс. человек.

Уделяют этому вниманию и ведущие научно-образовательные центры, тесно сотрудничающие с крупнейшими предприятиями области. Так, Нижегородский госуниверситет, ставший недавно победителем научно-исследовательского трека по федеральной программе "Приоритет-2030", поставил целью увеличить стоимость производимых НИОКР до 1,5 млн руб. на одного научного сотрудника вуза в год.

Исходя из этого, можно констатировать, что в регионе создаются и развиваются необходимые условия для наращивания объемов производимой несырьевой продукции, которая может быть востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке за счет соответствия высоким стандартам, в том числе и мировым. При этом все больше складывается кооперация научных и производственных центров, способствующая достижению сразу двух важных задач: обеспечению научного сектора частным финансированием и внедрение в производство и тиражирование продукции высокого качества.

Муниципальная тема – Презентация книги о нижегородцах – участниках первой мировой войны

В Нижегородской областной библиотеке 27 январяпрошла презентация книги "Офицеры-нижегородцы – Георгиевские кавалеры Великой войны 1914–1918 гг.".

Как отметил эксперт "Минин – центра", генерал-лейтенант запаса, председатель комитета НРО «Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ», член общественной палаты Нижегородской области Алексей Меркурьев, издание представляет собой очередной выпуск книги памяти нижегородцев – участников Первой мировой (которую современники называли Великой). Авторы – краевед, офицер органов внутренних дел в отставке А.В. Молоков и кандидат исторических наук, доцент ВШЭ Р.В. Кауркин. Книга вышла при поддержке Издательского совета при Правительстве Нижегородской области по инициативе нашей рабочей группы по увековечиванию нижегородцев – героев войн ХХ века при Общественной палате области и регионального отделения Общероссийской организации ветеранов Вооруженных Сил.

Особую значимость этому событию придает тот факт, что в 2022 году исполняется 10 лет со дня включения в перечень дней воинской славы и памятных дат России Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг. , а также 15 лет со дня учреждения праздника Дня героев Отечества.

Отметим, что несмотря на значительное количество выявленных в ходе проводящихся на протяжении уже почти 10 лет авторами книги исследований имен нижегородцев – героев войны (только одних кавалеров Георгиевского креста выявлено свыше 3 тыс. человек), в Нижнем Новгороде, в отличие от многих городов, нет мемориала или памятника, посвященного участникам Первой мировой. Фактически единственным исключением является памятник летчику Петру Нестерову, который погиб в 1914 г. При этом памятник ему был установлен в 1987 г. именно как автору "мертвой петли" и выдающемуся воздухоплавателю и авиатору, поскольку оценки войны в годы советской власти были идеологизированы, а ее герои – в забвении.

Между тем, памятник Георгиевскому кавалеру Михаилу Ватрухину совсем недавно был установлен в Воскресенском районе. При этом в Нижнем Новгороде общественники до сих пор не могут добиться установки соответствующего памятника нижегородцам на территории Кулибинского парка – до революции здесь находилось Петропавловское кладбище, на котором нашли упокоение многие герои войны. Соответствующий проект нами выдвигался к 800-летию Нижнего Новгорода, однако он не нашел поддержки. Возможно, очередное масштабное исследование о подвиге нижегородцев станет толчком для увековечивания памяти наших земляков

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Теги:
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