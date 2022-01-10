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Политика

Артем Савин избран председателем VII состава Молодежного парламента

29 января 2022 09:13  [27] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Артем Савин избран председателем VII состава Молодежного парламента. Об этом сообщили в Законодательном собрании Нижегородской области.

Согласно информации, заместителями председателя Молодежного парламента стали Анастасия Золотова, Владимир Москаленко, Татьяна Баранова. Также на заседании были сформированы комиссии и избраны их председатели.

Комиссию по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма возглавил Александр Домахин, комиссию по вопросам науки и образования - Александр Антипов, комиссию по вопросам социальной политики, культуры и спорта - Ким Артамонов, комиссию по вопросам госвласти и местного самоуправления - Дарья Павлунина, комиссию по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям - Олег Коровенков, комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу - Нина Селихова, комиссию по транспорту и дорожному хозяйству - Артём Чагаев, комиссию по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - Александр Галкин, комиссию по экологии и природным ресурсам - Никита Касьянов, организационную комиссию - Евгений Калинин.

"Сегодня для меня был очень важный день. Я благодарю коллег за оказанное мне доверие. Вместе с коллективом Молодежного парламента будем усиленно работать по различным направлениям законодательства. Рассчитываем на поддержку старших коллег. Здесь важное значение для нас имеет активная работа с профильными комитетами и аппаратом Законодательного Собрания. Кроме того, в планах нового состава вести совместную работу с молодёжью на местах, чтобы вместе находить оптимальные пути решения существующих проблем в молодежной среде", - отметил председатель седьмого состава Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Артем Савин.

"В Молодежный парламент пришли новые люди с новыми идеями. В будущем их ждет плодотворная работа. Ребятам необходимо будет пройти курс теоретической подготовки в КУПНО, включающий в себя блок «законотворчество». Среди преподавателей будут специалисты комитетов Законодательного Собрания. Члены Молодежного парламента будут введены в состав комитетов и комиссий парламента. Это уникальная возможность, которая позволит понять, есть ли у ребят способности к этой деятельности. Ну, а мы, в свою очередь, глядя на их успехи, сможем принять решение о их дальнейшем развитии и росте. Уже сегодня молодых людей могут вдохновлять примеры их успешных предшественников. Среди них Сергей Бочаров, Игорь Седых, Мария Самоделкина, Татьяна Скоробогатова. Предшественники показали себя достойными помощниками в законотворческом процессе, авторами инновационных идей и проектов. Это накладывает на вновь пришедших юных парламентариев большую ответственность", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

СПРАВКА:

Срок полномочий Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области – 2,5 года. Членом парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. В состав парламента входят:

  1. 52 члена парламента от муниципальных районов, муниципальных округов или городских округов Нижегородской области, проживающих на территории региона, являющихся членами действующих молодежных совещательных (консультативных) органов при представительных органах соответствующих муниципальных районов, муниципальных округов или городских округов, избранных на молодежных конференциях по выборам члена Молодежного парламента от муниципального района, муниципального округа или городского округа.
  2. 26 членов парламента – представителей молодежи, избранных по итогам конкурсного отбора.

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Теги:
Законодательное собрание
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