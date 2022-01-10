Артем Савин избран председателем VII состава Молодежного парламента Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Артем Савин избран председателем VII состава Молодежного парламента. Об этом сообщили в Законодательном собрании Нижегородской области.

Согласно информации, заместителями председателя Молодежного парламента стали Анастасия Золотова, Владимир Москаленко, Татьяна Баранова. Также на заседании были сформированы комиссии и избраны их председатели.

Комиссию по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма возглавил Александр Домахин, комиссию по вопросам науки и образования - Александр Антипов, комиссию по вопросам социальной политики, культуры и спорта - Ким Артамонов, комиссию по вопросам госвласти и местного самоуправления - Дарья Павлунина, комиссию по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям - Олег Коровенков, комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу - Нина Селихова, комиссию по транспорту и дорожному хозяйству - Артём Чагаев, комиссию по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - Александр Галкин, комиссию по экологии и природным ресурсам - Никита Касьянов, организационную комиссию - Евгений Калинин.

"Сегодня для меня был очень важный день. Я благодарю коллег за оказанное мне доверие. Вместе с коллективом Молодежного парламента будем усиленно работать по различным направлениям законодательства. Рассчитываем на поддержку старших коллег. Здесь важное значение для нас имеет активная работа с профильными комитетами и аппаратом Законодательного Собрания. Кроме того, в планах нового состава вести совместную работу с молодёжью на местах, чтобы вместе находить оптимальные пути решения существующих проблем в молодежной среде", - отметил председатель седьмого состава Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Артем Савин.

"В Молодежный парламент пришли новые люди с новыми идеями. В будущем их ждет плодотворная работа. Ребятам необходимо будет пройти курс теоретической подготовки в КУПНО, включающий в себя блок «законотворчество». Среди преподавателей будут специалисты комитетов Законодательного Собрания. Члены Молодежного парламента будут введены в состав комитетов и комиссий парламента. Это уникальная возможность, которая позволит понять, есть ли у ребят способности к этой деятельности. Ну, а мы, в свою очередь, глядя на их успехи, сможем принять решение о их дальнейшем развитии и росте. Уже сегодня молодых людей могут вдохновлять примеры их успешных предшественников. Среди них Сергей Бочаров, Игорь Седых, Мария Самоделкина, Татьяна Скоробогатова. Предшественники показали себя достойными помощниками в законотворческом процессе, авторами инновационных идей и проектов. Это накладывает на вновь пришедших юных парламентариев большую ответственность", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

СПРАВКА:

Срок полномочий Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области – 2,5 года. Членом парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. В состав парламента входят: