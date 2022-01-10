Выставка "АРТ МИР" пройдет на Нижегородской ярмарке в феврале Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

На Нижегородской ярмарке с 5 по 13 февраля состоится пятая международная выставка искусств "АРТ МИР". Её станут более 150 авторов из 22 городов России и стран мира, творческие объединения и художественные галереи. Организаторами мероприятия являются галерея искусств "Луна" и АО "Нижегородская ярмарка".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что "АРТ МИР" станет важной частью культурной жизни региона в 2022 году.

"Сегодня мир активно меняется. Эти процессы еще больше ускорила пандемия коронавируса, заставив нас переосмыслить многие привычные вещи. Искусство помогает глазами художников ощутить эти перемены и лучше понять их. Очень важно и то, что в выставке участвуют работы из разных городов страны и зарубежных стран. Это позволяет лучше понять друг друга", - сказал Глеб Никитин.

"2021 год позволил нам серьезно усилить потенциал региона для организации различных мероприятий самого высокого уровня. Рад, что "АРТ МИР" пройдет на нижегородской земле", - добавил губернатор Нижегородской области.

В программу выставки входят онлайн-конференции по актуальным вопросам арт-рынка, лектории, кинопоказы, благотворительный аукцион, концерты джазовой и классической музыки.

По предварительной регистрации на сайте доступны бесплатные кураторские экскурсии по экспозиции "Как смотреть искусство".

Также в рамках выставки будут представлены социально значимые проекты: экспозиция "Город будущего", посвященная устойчивому развитию и теме ресайклинга, и инсталляция "Березовый лес" о сохранении лесов.

Доступ на выставку будет осуществляться при предъявлении входного билета и QR-кода с портала Госуслуг с данными о вакцинации/иммунизации или "Мультипасса".

Время работы:

5 – 12 февраля c 11.00 до 20.00

13 февраля с 11.00 до 16.00.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка, павильоны 1, 2 (ул. Совнаркомовская, 13/1)

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