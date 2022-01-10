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Общество

Большинство контрактов на ремонт дорог по нацпроекту на 2022 год уже заключено в Нижегородской области

28 января 2022 17:00  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области завершило большую часть конкурсных процедур на ремонт дорог региона по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Уже определены подрядные организации, которые в 2022 году приведут в нормативное состояние 647,5 км асфальтобетонного покрытия.

"На сегодняшний день мы заключили государственные контракты с 11 компаниями. Все они не один год работают в регионе. Эти подрядчики имеют современную материально-техническую базу, собственные асфальтобетонные заводы, у них профессиональный коллектив. Уверены, что качество, которое они обеспечивали до сих пор, в этом году только улучшится", - сказал директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин.

Так, в планах 2022 года – продолжение капитального ремонта трассы Владимир-Муром-Арзамас в Навашине. Будет восстанавливаться покрытие и на участках региональных магистралей: Нижний Новгород - Шахунья - Киров, Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Работки - Порецкое, Шопша - Иваново - Нижний Новгород и Урень - Шарья - Никольск - Котлас.

Всего же в предстоящий ремонтный период планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

Напомним, заблаговременно заключить контракты на ремонт дорог региональному Минтрансу поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Это позволяет подрядчикам рассчитать свои силы, заранее закупить материалы, приготовить технику и выйти на объекты, как только позволят погодные условия.

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Теги:
Дороги Нацпроект
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