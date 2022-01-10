Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Строительство Ледовой арены начнется уже в 2022 году
За неоднократные нарушения ПДД теперь грозит тюрьма
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
28 января 2022 17:50  [67] Выручка резидентов нижегородских бизнес-инкубаторов за 2021 год составила почти 900 млн рублей
28 января 2022 17:44  [56] СУ-925 холдинга "Автобан" выполнило 2,5 млн кубометров земляных работ на обходе Тольятти
28 января 2022 15:51  [126] ВТБ Лизинг: спрос на лизинг электромобилей вырос в два раза в 2021 году
28 января 2022 15:13  [122] ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете
28 января 2022 14:26  [180] Инвестпроекты на 30 млрд рублей реализованы в Нижегородской области в 2021 году
28 января 2022 14:02  [204] Застройщик получил разрешение на строительство канатной дороги у трамплинов около пл. Сенной
28 января 2022 13:33  [144] Банк "Открытие": ФРС спешит приступить к повышению ставки
28 января 2022 13:21  [128] АПЗ победил в конкурсе профессионального мастерства "Золотые руки"
28 января 2022 09:46  [351] Российский аукционный дом выставил на продажу Мытный рынок в Нижнем Новгороде
27 января 2022 18:49  [635] Территорию Володарска расширят в рамках создания масштабного производства кормов для животных
Бизнес

СУ-925 холдинга "Автобан" выполнило 2,5 млн кубометров земляных работ на обходе Тольятти

28 января 2022 17:44  [56] Бизнес

СУ-925 строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" выполнило 2,5 млн куб.м земляных работ на обходе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помимо земляного полотна дорожники уложили 315 тыс. кв.м нижнего слоя основания из ЩПС, 265 тыс. кв.м слоя из ЩЦПС, 100 тыс. куб.м дополнительных слоев основания и 114 тыс. тонн оснований и покрытий из асфальтобетонных смесей. Стоимость работ превысила 2,8 млрд рублей.

Инвестиционный проект "Обход Тольятти" включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и включает проектирование и строительство 99,3 километров скоростной трассы первой технической категории с мостом протяженностью 3,7 километра через реку Волгу в районе села Климовка.

Инвестиционный проект "Обход Тольятти" реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года. Концедентом проекта выступила Самарская область, концессионером - хозяйственное партнерство «Концессионная компания "Обход Тольятти", участниками которого стали ООО "ИнфраКАП", ООО "Автодор - платные дороги" и строительно-инвестиционный холдинг "Автобан".

Хозяйственное партнерство Концессионная компания "Обход Тольятти" реорганизовано в АО "Концессионная компания "Обход Тольятти". По данным Центробанка, обыкновенные акции АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" будут размещены путем обмена на акции создаваемого акционерного общества в результате преобразования долей участников в складочном капитале реорганизуемого Хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-87201-Н.

В 2021 году проект получил финансирование из федерального бюджета в размере 18 млрд рублей предусмотренного капитального гранта на 2021 год.

"Международный транспортный коридор "Европа – Западный Китай", частью которого является обход Тольятти, — самый амбициозный проект развития российской транспортной инфраструктуры, — комментирует генеральный директор АО "ДСК "Автобан" Алексей Андреев. – Прямое соединение двух крупнейших экономик — Китая и Европы — включает Россию в один из самых влиятельных мировых транспортных коридоров. Сбер — один из самых надежных российских институциональных инвесторов: компания финансирует десятки крупнейших инфраструктурных проектов и еще больше проектов были успешно реализованы благодаря его инвестициям. В сотрудничестве со Сбер "Автобан" построил ЦКАД-3 и на год раньше открыл движение на ЦКАД-4. Уверен, что благодаря сотрудничеству с таким надежным партнером, как Сбер, инвестиционный проект "Обход Тольятти" будет выполнен с безупречным качеством и в срок".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автодор Дороги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph