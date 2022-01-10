Выручка резидентов нижегородских бизнес-инкубаторов за 2021 год составила почти 900 млн рублей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выручка резидентов областных бизнес-инкубаторов за 2021 год составила почти 890 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Итоги работы бизнес-инкубаторов в 2021 году были подведены в ходе ежегодного совещания регионального Минпрома с руководителями муниципальных бизнес-инкубаторов.

"Есть ключевые показатели, по которым оценивается работа бизнес-инкубаторов: заполняемость площадей, выручка, количество услуг, полученных резидентами. В прошлом году мы пришли к выводу, что этих показателей недостаточно, и решили добавить еще два критерия: объем инвестиций и уровень привлеченной государственной поддержки. Это очень важные критерии, так как для развития стартапов необходимы финансовые вложения, и команды бизнес-инкубаторов должны максимально помочь резидентам в выполнении этой задачи. По результатам 2021 года резиденты муниципальных бизнес-инкубаторов смогли привлечь инвестиции на общую сумму более 180 млн рублей. Это и частные средства, и средства, полученные в рамках государственной поддержки, по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", - рассказал Андрей Саносян.

По совокупным показателям по результатам деятельности в 2021 году на первом месте расположился бизнес-инкубатор в Павлове, на втором – бизнес- инкубатор в городе Бор, на третьем - в Заволжье. Всего в регионе работают девять бизнес-инкубаторов.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов рассказал, что лидерами по объему выручки стали Борский, Тоншаевский и Заволжский бизнес-инкубаторы, а в топ-3 по объему привлеченных инвестиций и господдержки вошли Дзержинский, Борский бизнес-инкубаторы, а также бизнес-инкубатор в поселке Сатис.

"Важно, что сейчас в бизнес-инкубаторах открыты окна "Мой бизнес". Это позволяет предпринимателям получать самую актуальную информацию обо всех мерах государственной поддержки практически на рабочем месте. Речь не только о резидентах: за консультацией в бизнес-инкубаторы может обратиться любой предприниматель. Так, за прошлый год команды муниципальных бизнес-инкубаторов оказали более 3100 услуг, при том, что в 2020 году было оказано около 2 тысяч услуг, то есть количество выросло в 1,5 раза. Поддержку получило более 1,5 тысячи субъектов МСП. Мы видим, что, несмотря на вызовы, связанные с пандемией коронавируса, единая система поддержки предпринимательства в регионе сумела достойно справиться с трудностями и улучшить показатели не только по сравнению с прошлым годом, но и с допандеймийным периодом", - сообщил Максим Черкасов.

Министр отметил, что по состоянию на январь 2022 года резидентами муниципальных бизнес-инкубаторов региона являются 89 компаний, по сравнению с 2020 годом эта цифра увеличилась на 35% (в прошлом году было 66). То есть, 23 компании стали новыми резидентами. Здесь лидерами являются Павлово (три новых резидента), Дзержинск (четыре резидента) и Борский бизнес-инкубатор, который привлек сразу 12 новых резидентов. Степень заполнения площадей областных бизнес-инкубаторов составляет на сегодняшний день 90%, тогда как год назад была на уровне 80%.

На сегодняшний день в Нижегородской области действует девять муниципальных бизнес-инкубаторов: бизнес-инкубатор Городецкого района; бизнес-инкубатор Балахнинского муниципального района; Бизнес-инкубатор в поселке Сатис Дивеевского района; Борский бизнес-инкубатор; Заволжский бизнес-инкубатор; бизнес-инкубатор в Выксе; бизнес-инкубатор в Дзержинске; Павловский бизнес-инкубатор; Тоншаевский бизнес-инкубатор; а также Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор.

СПРАВКА:

Резиденты бизнес-инкубаторов получают:

- на льготных условиях полностью оборудованное офисное помещение (мебель, оргтехника);

- помощь в подготовке бизнес-плана;

- содействие в налаживании бизнес-процессов;

- консультационные услуги по юридическим, бухгалтерским, маркетинговым, управленческим и другим вопросам;

- обучение персонала компании по специализированной программе (разработанной сотрудниками инкубатора, исходя из потребностей компаний-резидентов);

- содействие в поиске персонала;

- продвижение проектов благодаря участию в различных выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях (на безвозмездных или льготных условиях) как в России, так и за рубежом;

- помощь в поиске инвесторов;

- содействие в решении административных вопросов.

Кроме того, компаниям оказывается содействие в разработке маркетинговых, рекламных и pr-кампаний.