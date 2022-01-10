Новый медицинский центр построят в Автозаводском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Максим Дерябин

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил 14 заявок на выделение участков в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В частности, было одобрено выделение участка на 2.8 тыс. кв. м под строительство частного медицинского центра на 200 посещений в Автозаводском районе. В проект будет инвестировано 215 млн рублей, а строительство займет 36 месяцев.

Также в Канавинском районе был выделен участок площадью 22,4 тыс. кв.м для строительства Центра прогресса бокса. Построить центр планируется за 24 месяца при инвестициях в 324 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новая детская поликлиника в Дзержинске будет построена к концу 2025 года.

Также напомним, что в 2023 году в Нижнем Новгороде появится комплекс альтернативных видов спорта.

СПРАВКА:

Подать заявку на совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области можно через официальный сайт регионального министерства имущественных и земельных отношений. На сайте указаны требования к юридическому лицу, инвестиционному проекту, к оформлению документов и так далее.