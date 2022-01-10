Олег Лавричев: "Работа по содержанию благоустроенных пространств в зимних условиях налажена должным образом" Общество

Фото: пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода

По инициативе председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева 28 января прошел комиссионный осмотр содержания территорий, благоустроенных в 2021 году в рамках программ "Формирование комфортной городской среды" и "Среда 800", в зимних условиях.

В объезде приняли участие председатели комитетов ЗС НО по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков и по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов, депутаты Гордумы Ольга Балакина, Анна Татаринцева, Оксана Дектерева и Жанна Скворцова, директор департамента благоустройства Антон Максимов, и.о. первый замглавы Советского района Сергей Костюнин, представители управления административно-технического и муниципального контроля администрации города и подрядных организаций по уборке от снега.

Участники комиссионного выезда осмотрели территорию Александровского сада, набережной Гребного канала, Лопатинского оврага, сквера за центром «Победа» на улице Бекетова, сквера 65-летия Победы и сквера рядом с Дворцом спорта "Нагорный" на проспекте Гагарина. Они обсудили вопросы сохранности и содержания благоустроенных объектов в зимний период.

Как рассказала Ольга Балакина, она держит вопрос благоустройства и содержания Лопатинского оврага на постоянном контроле. По ее словам, жители избирательного округа №28 довольны обустройством данной территории, которая почищена, освещена и по ней можно комфортно гулять в любое время суток. Депутат обратилась к администрации города с просьбой – в летний период привести в порядок зеленые насаждения в овраге, в том числе убрать сухостой.

"Все осмотренные сегодня территории приведены в порядок, дорожки вычищены. Это очень радует. Общественные пространства в этом году содержатся лучше, чем в прошлом. Администрация города делает все, чтобы жителям было удобно и комфортно. Давайте беречь благоустройство и пресекать факты вандализма. Именно от нас с вами зависит то, как общественные пространства будут использоваться, содержаться и как долго прослужат", – призвала нижегородцев Оксана Дектерева.

С ее мнением согласна коллега по депутатскому корпусу Анна Татаринцева: "Все осмотренные объекты находятся в хорошем состоянии. И те мелкие недочеты, которые мы увидели, надеюсь, подрядчики устранят в кратчайшие сроки".

Подводя итоги мониторинга общественных пространств, Олег Лавричев отметил, что обслуживающие компании тщательно следят за их состоянием: "Все пространства вовремя очищают от снега: где-то каждый день, где-то через день. Например, в сквере на проспекте Гагарина уборка проводится ежедневно".

"По большому счету, у нас замечаний к подрядчикам нет. Если они возникают, то о них сразу становятся известно, после чего они устраняются администрацией города или административно-технической инспекцией. Сегодня мы убедились, что в этом году работа по содержанию благоустроенных пространств в зимних условиях налажена должным образом", – подчеркнул спикер городской Думы.

Напомним, члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству в декабре 2021 года провели мониторинг качества уборки дворовых территорий, проездов, тротуаров, остановочных пунктов и подходов к ним в Приокском, Советском и Нижегородском районах города.