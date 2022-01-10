Военный вертолёт из Мулино разбился в Ульяновской области

Военный следственный отдел СК РФ по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки военного вертолёта МИ-8 на лёд Волги.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП произошло на территории Ульяновской области, в районе посёлка Дубки
По предварительной информации, вертолёт осуществлял плановый перелёт с аэродрома п. Мулино Нижегородской области в Ульяновск. На борту воздушного судна находились три члена экипажа.
В настоящее время известно, что один член экипажа погиб, сообщили следователи. Двое госпитализированы с места жёсткой посадки.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов и подготовки к ним), продолжается.
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