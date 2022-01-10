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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Общество

Бешеную лису выявили в Павлове Нижегородской области

29 января 2022 12:02  [54] Общество

Бешеную лису выявили в Павлове Нижегородской области, сообщается на сайте Россельхознадзора.

В ходе лабораторных исследований у лисы, обнаруженной в Павлове, 27 января 2022 года было выявлено бешенство.

В настоящее время в соответствии с ветеринарными правилами в городе проводится комплекс мероприятий, направленный на купирование очага инфекции.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний просим необходимо обращаться на "горячую линию" в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по тел. (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00 часов.

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Теги:
Бешенство Животные Россельхознадзор
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