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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Общество

Посетители зоопарка "Лимпопо" Нижнего Новгорода выберут имя для тигрят

29 января 2022 12:50  [1] Общество

Посетители зоопарка "Лимпопо" Нижнего Новгорода выберут имя для тигрят, родившихся перед новым годом, сообщает пресс-служба зоопарка.

Родителями двух тигрят – мальчика и девочки - стали бенгальские тигры Вега и Барсик.

Конкурс по выбору имен стартует 29 января и будет проходить в два этапа. Первый этап конкурса продлится до 13 февраля. На первом этапе посетители предлагают имена. на втором - в официальной группе зоопарка ВКонтакте участники определят пару имен-победителей. Победители станут те, которые набрали больше всего "лайков".

Напомним, что для Веги и Барсика это – первые малыши. Окрасом малыши пошли в папу, который обладает классической оранжево-черной окраской. В то время как мама тигрят является белой бенгальской тигрицей.

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Теги:
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