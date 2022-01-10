Посетители зоопарка "Лимпопо" Нижнего Новгорода выберут имя для тигрят Общество

Посетители зоопарка "Лимпопо" Нижнего Новгорода выберут имя для тигрят, родившихся перед новым годом, сообщает пресс-служба зоопарка.

Родителями двух тигрят – мальчика и девочки - стали бенгальские тигры Вега и Барсик.

Конкурс по выбору имен стартует 29 января и будет проходить в два этапа. Первый этап конкурса продлится до 13 февраля. На первом этапе посетители предлагают имена. на втором - в официальной группе зоопарка ВКонтакте участники определят пару имен-победителей. Победители станут те, которые набрали больше всего "лайков".

Напомним, что для Веги и Барсика это – первые малыши. Окрасом малыши пошли в папу, который обладает классической оранжево-черной окраской. В то время как мама тигрят является белой бенгальской тигрицей.