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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Общество

Возможность подключить газ в своих домах получили жители 73 населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году

29 января 2022 13:53  [46] Общество

Жители 73 населенных пунктов Нижегородской области стали участниками программы догазификации в 2021 году. Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, газ был подведен к 2 205 домовладениям.

"Наша главная задача – довести газ до каждого домовладения в Нижегородской области. Для исполнения поручения президента России Владимира Путина нам было необходимо собрать заявки от людей, которые хотят участвовать в программе догазификации, и организовать работу по подведению газа к домам. Все это было выполнено. Отработанная на практике схема позволит в этом году серьезно увеличить темп работы. Предполагается подключить еще около 25 тысяч домовладений", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что план по догазификации на 2021 год был перевыполнен. Жители региона проявили большой интерес к программе. Изначально планировалось, что за год газ будет подведен к 1 153 домовладениям. Из принявших в итоге участие в догазификации 2,2 тыс. домов в 732 уже подключили и используют внутридомовое газовое оборудование.

"По итогам года дополнительно проанализировали ситуацию вместе с коллегами из Законодательного собрания, из «Единой России». Есть потребность в дополнительных мерах поддержки для жителей области на приобретение внутридомового газового оборудования. Вырабатывается механизм предоставления таких субсидий", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Итоги программы догазификации подвели на заседании регионального штаба по вопросам реализации градостроительной политики под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова. Мероприятие прошло в проектном офисе "Стратегии развития Нижегородской области".

Прием заявок от жителей на заключение договоров о бесплатном подключении домовладений к сетям газораспределения продолжается. В то же время внутридомовое газовое оборудование жители устанавливают сами. Подать заявку можно с помощью единого портала единого оператора газификации: https://connectgas.ru/ или на официальном сайте ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород": https://oblgaznnov.ru/.

Также жители могут подать заявку на подключение к сетям в электронном формате, через портал госуслуг. Для этого нужно зарегистрироваться на портале, оставить заявку и заполнить единый договор на подключение к сетям.

"Уже проведена большая работа совместно с ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", мероприятия программы находятся на контроле Правительства РФ. В 2022 году продолжим выполнять поручение президента России Владимира Путина по программе догазификации", - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Напомним, что вопрос газификации обсуждался в ходе прямой линии с президентом России.
Ранее Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы. Она предусматривает строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств ПАО "Газпром" в объеме 14,7 млрд рублей. Средства региона составят 1,7 млрд рублей. К обязательствам Нижегородской области относится подготовка 3 675 потребителей к приему газа и газификация 25 котельных. Прежде всего программа предусматривает газификацию северных районов области.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Глеб Никитин
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