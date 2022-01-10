Нижегородское УФНС с 31 января переходит на работу в дистанционном режиме

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Федеральная налоговая служба по Нижегородской области с 31 января переводит работу всех отделений в дистанционный формат из-за коронавируса.
Как сообщили в УФНС по региону, запись на прием будет доступна на сервисе портала нижегородской налоговой службы.
Кроме того, перед входом в операционный зал отделений ФНС поставят специальный бокс для приема бумажной корреспонденции.
В нижегородском УФНС также напомнили, что получить ряд услуг, связанных с налогообложением, возможно в МФЦ региона.
Консультация по вопросам налогообложения для нижегородцев доступна по бесплатному номеру единого контакт-центра: 8-800-222-2222.
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