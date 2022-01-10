Нижегородское УФНС с 31 января переходит на работу в дистанционном режиме Экономика

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Федеральная налоговая служба по Нижегородской области с 31 января переводит работу всех отделений в дистанционный формат из-за коронавируса.

Как сообщили в УФНС по региону, запись на прием будет доступна на сервисе портала нижегородской налоговой службы.

Кроме того, перед входом в операционный зал отделений ФНС поставят специальный бокс для приема бумажной корреспонденции.

В нижегородском УФНС также напомнили, что получить ряд услуг, связанных с налогообложением, возможно в МФЦ региона.

Консультация по вопросам налогообложения для нижегородцев доступна по бесплатному номеру единого контакт-центра: 8-800-222-2222.