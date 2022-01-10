Тарифы на электроэнергию в первой половине 2022 года не изменятся
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
В регионе вырастут размеры пособия на детей от 3 до 7 лет
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 января 2022 14:50  [91] Мероприятие "Стратегия поиска работы" пройдет 1 февраля в Дзержинске
30 января 2022 13:24  [1607] Гендиректор мясокомбината "ДЭМКА" Алексей Костюнин умер в Дзержинске
30 января 2022 09:50  [246] Нижегородские малоимущие семьи получат льготу для школьников в группе продленного дня
29 января 2022 13:53  [846] Возможность подключить газ в своих домах получили жители 73 населенных пунктов Нижегородской области в 2021 году
29 января 2022 12:50  [551] Посетители зоопарка "Лимпопо" Нижнего Новгорода выберут имя для тигрят
29 января 2022 12:02  [453] Бешеную лису выявили в Павлове Нижегородской области
28 января 2022 19:48  [652] Глеб Никитин: "Открытие центра амбулаторной онкологической помощи в Выксе – важное событие для всего региона"
28 января 2022 18:35  [518] Олег Лавричев: "Работа по содержанию благоустроенных пространств в зимних условиях налажена должным образом"
28 января 2022 18:25  [1102] Новый медицинский центр построят в Автозаводском районе
28 января 2022 18:12  [581] Глеб Никитин поручил усилить работу по сохранению и восстановлению исторической среды в Нижегородской области
Общество

Мероприятие "Стратегия поиска работы" пройдет 1 февраля в Дзержинске

30 января 2022 14:50  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Дни профессиональной ориентации пройдут в Дзержинске 1 февраля. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости Нижегородской области.

Согласно информации, для безработных граждан в Дзержинском центре занятости пройдут профессиональные консультации от юриста, психолога и карьерного консультанта.

Безработным нижегородцам расскажут о возможностях решения проблемы, дадут совет по поиску работы, помогут составить резюме для потенциального работодателя.

За подробной информацией следует обращаться в центр занятости населения Дзержинска.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph