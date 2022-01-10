Мероприятие "Стратегия поиска работы" пройдет 1 февраля в Дзержинске Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Дни профессиональной ориентации пройдут в Дзержинске 1 февраля. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости Нижегородской области.

Согласно информации, для безработных граждан в Дзержинском центре занятости пройдут профессиональные консультации от юриста, психолога и карьерного консультанта.

Безработным нижегородцам расскажут о возможностях решения проблемы, дадут совет по поиску работы, помогут составить резюме для потенциального работодателя.

За подробной информацией следует обращаться в центр занятости населения Дзержинска.