Мероприятие "Стратегия поиска работы" пройдет 1 февраля в Дзержинске

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Дни профессиональной ориентации пройдут в Дзержинске 1 февраля. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости Нижегородской области.
Согласно информации, для безработных граждан в Дзержинском центре занятости пройдут профессиональные консультации от юриста, психолога и карьерного консультанта.
Безработным нижегородцам расскажут о возможностях решения проблемы, дадут совет по поиску работы, помогут составить резюме для потенциального работодателя.
За подробной информацией следует обращаться в центр занятости населения Дзержинска.
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