Гендиректор мясокомбината "ДЭМКА" Алексей Костюнин умер в Дзержинске Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

После продолжительной болезни скончался генеральный директор дзержинского мясокомбината "ДЭМКА" Алексей Костюнин. Об этом сообщил глава Дзержинска Иван Носков на своей странице в Instagram.

Глава города подчеркнул, что Алексей Костюнин был очень настойчивым человеком и талантливым руководителем. На дзержинском предприятии Алексей Костюнин работал с 1991 года, а руководителем стал в 2000 году.

Как отметил Иван Носков, Алексей Борисович вместе с предприятием прошел кризисы 90-х и начала 2000-х годов. По словам главы Дзержинска, смерть Алексея Костюнина стала тяжелой потерей не только для семьи, но и для всего города.