Почти 90 очагов аварийности выявили в Нижегородской области в 2021 году Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижний Новгород, Кстовский район, Дзержинск, а также кировская трасса и участок М-7 в Лысковском районе возглавили список самых аварийных дорог региона, сообщается на сайте телекомпании "Волга".

По данным УГИБДД Нижегородской области, всего в 88 очагах аварийности в результате ДТП в минувшем году погибло несколько десятков человек, а около 550 получили травмы.

Самыми аварийными участками в областном центре стали перекресток проспекта Ильича и улицы Ватутина, пешеходный переход на улице Чкалова около Центрального рынка, а также перекресток Ванеева-Республиканская.

В УГИБДД региона для снижения числа ДТП на данных участках в 2022 году обещают изменить схему движения транспорта.