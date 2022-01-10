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Анонсы событий для СМИ на 28 января 2022 года
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Общество

Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области к концу недели

31 января 2022 09:15  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Похолодание до -18° ожидается в Нижегородской области к концу недели.

По прогнозам синоптиков, 31 января ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман. К вечеру ожидается потепление до 0..+2°.

Начало февраля в Нижегородской области будет теплым. Так, 1 февраля ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем столбики термометров будут находиться в пределах -1..+1°.

В среду, 2 февраля в регионе относительно похолодает - до -4..-6°. Ветер южный, умеренный.

Во второй половине недели ожидается переменная облачность, почти полное отсутствие осадков. 3 февраля ночью столбики термометров опустятся до значений в -14..16°, а днем воздух прогреется до -4..-6°.

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и в первые выходные февраля - будет очень холодно ночью (до -18°), но днем температура воздуха будет колебаться в пределах -4..-7°.

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