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Пять человек пострадали в ДТП в Богородском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 30 января в 08:00 на 431 км а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород.
60-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой Suzuki Grand Vitara, за рулем которой был 47-летний мужчина.
В результате автоаварии пострадали пять человек - оба водителя, а также их пассажиры - 41-летняя женщина и два ребенка десяти и семи лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
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