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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Богородском районе

31 января 2022 09:35  [74] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пять человек пострадали в ДТП в Богородском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 30 января в 08:00 на 431 км а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород.

60-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой Suzuki Grand Vitara, за рулем которой был 47-летний мужчина.

В результате автоаварии пострадали пять человек - оба водителя, а также их пассажиры - 41-летняя женщина и два ребенка десяти и семи лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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Теги:
ДТП
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