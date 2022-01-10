Лечение зубов в клинике "Доктор Стом"

«Доктор Стом» – стоматологическая клиника, которая обладает всем необходимым оборудованием. В штате клиники работают высокопрофессиональные врачи, которые готовы предложить компетентную помощь при лечении разных заболеваний зубов.

Наша стоматология в Подольске востребована не только у жителей нашего города, но и других городов Подмосковья. Здесь можно получить квалифицированную услугу по лечению зубов. Цены умеренные.

Приглашаем вас в нашу клинику «Доктор Стом»! У нас можно не только записаться на лечение, но и предварительный профилактический осмотр, который очень важен для поддержания здоровья зубов.

Как часто нужно посещать стоматолога

Обычный осмотр нужно проводить 1-2 раза в год. Но если появляются неприятные ощущения, дискомфорт, чувствуется боль или появился неприятный запах изо рта, тогда нужно немедленно обращаться к стоматологу.

Есть некоторые заболевания, которые не беспокоят. Например, пульпит протекает незаметно, без болевых ощущений. Но при этом внутренняя структура зуба разрушается. Ткани зуба гибнут, может развиться киста. Такой зуб напоминает бомбу замедленного действия. Именно поэтому многие стоматологи рекомендуют бывать в стоматологической клинике часто. Это поможет сразу же выявить заболевание и назначить лечение.

Посещать стоматолога раз в полгода нужно и курящим людям для чистки зубов. Сделать чистку и отбеливание можно в нашей клинике https://zubinebolyat.ru/.

Да и не курящим следует бывать у стоматолога регулярно. За полгода может развиться кариес и другие болезни зубов, которые лучше устранить на ранней стадии.

Большого внимания заслуживают пациенты, которые проходят ортодонтическое лечение. Особенно те, у кого установлены брекеты, должны пользоваться специальной щеткой, нитями и ирригаторами и так далее. Иногда на месте брекетов может образоваться кариес, что выглядит не очень эстетично. После каждого осмотра врач назначает следующую дату посещения.

Часто посещать стоматолога следует и беременным женщинам. Иногда беременность может приводить к проблемам с зубами.

Почему «Доктор Стом»

Наша клиника в Подольске предлагает профессиональное лечение зубов по инновационным технологиям. У нас есть:

ортопедическая стоматология;

детская;

можно поставить имплант.

Среди других услуг: отбеливание зубов, лечение кариеса, лечение десен, установка брекетов и элайнеров.

Пользуясь нашими услугами, вы сможете вернуть себе белоснежную улыбку. Красивая улыбка – символ успеха и благополучия. Мы поможем вернуть зубам красоту и здоровье!

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.